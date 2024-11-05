BWF韓國羽球大師賽 李哲輝、楊博軒男雙晉16強

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（中央社記者黎建忠台北5日電）世界羽球聯盟（BWF）超級300的韓國羽球大師賽今天進行男雙32強賽事，台灣組合李哲輝、楊博軒以15比21、21比18、21比15擊敗馬來西亞組合，順利挺進16強。

男雙世界排名第10的李哲輝、楊博軒，在韓國大師賽被大會列為第2種子，賽前和馬來西亞組合陳蔚強與亞尤伯（Nur Mohd Azriyn Ayub）交手2次，全都獲勝。

今天雙方再戰，比賽前段台灣組合還取得小幅領先，但在7比4時，卻被對手反攻一波10比4攻勢逆轉，最終拱手讓出首局。

第2局開打後，李哲輝、楊博軒取得5比1領先，隨後雖被對手追近，但台灣組合始終保持著1、2分優勢，並在19比18時連搶2分，順利追回一局。

關鍵的第3局，台灣組合在雙方5比5平手時，靠著絕佳的輪轉默契，迫使對方沒什麼攻擊的機會，一口氣連得7分奠定勝基，如願以21比15收下第3局以及比賽勝利。

李哲輝和楊博軒在10月下旬的丹麥羽球公開賽16強淘汰後，直到今天才再度出賽，他們目前在年終總決賽的積分排名高居第5，本週韓國大師賽也可努力拚搶積分。

李哲輝賽後接受中央社訪問時表示，這場比賽就是先抓一下感覺，過程中還是有很多失誤和沒做好的地方，後面幾場比賽需要繼續改進。（編輯：張雅淨）1131105