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經典賽資格賽台灣隊35人名單與12強不同 僅陳傑憲繼續打
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BWF年終賽 混雙楊博軒、胡綾芳吞預賽首敗

2024/12/11 13:19
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（中央社記者黎建忠台北11日電）BWF年終總決賽今天在中國杭州進行首日賽事，台灣4組人馬參賽，率先登場的混雙楊博軒、胡綾芳在拚戰39分鐘後，仍以15比21、17比21不敵香港的鄧俊文、謝影雪，吞預賽首敗。

世界羽球聯盟（BWF）年終總決賽分組預賽今天登場，被分在混雙A組的楊博軒、胡綾芳，和中國組合蔣振邦、魏雅欣，奧運金牌組合鄭思維、黃雅瓊，香港組合鄧俊文、謝影雪同組。

世界排名第14的楊博軒、胡綾芳，預賽首戰對上世界排名第6的鄧俊文、謝影雪，賽前雙方交手4次，全都由香港組合獲勝。

首局開打後，對手刻意限制楊博軒的進攻，幾乎都不起高球，讓香港組合一路取得領先，很快就收下首局勝利。

第2局楊博軒、胡綾芳修正缺失，比賽前、中段不但加快輪轉速度，平抽擋也能順利壓迫對手回球，雙方經歷6度平手，戰況相當膠著。

只可惜就在17比17的時候，先是胡綾芳回球過短讓對手逮到機會殺球，接著謝影雪網前小球幸運擦網，香港組合連得2分打出氣勢，最終就以21比17拿下第2局和比賽勝利。

胡綾芳賽後接受中央社訪問時表示，對手給的壓迫很大，自己也發生一些不該有的失誤，尤其是網前做球的部分，應該還可以再更好一些。（編輯：張雅淨）1131211

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