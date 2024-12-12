李哲輝、楊博軒吞BWF年終賽2連敗 無緣晉4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣男雙好手李哲輝、楊博軒今天面對馬來西亞組合侞薩尼、吳世飛，以21比15、19比21、13比21吞下預賽2連敗，也提前確定無緣晉級4強。

李哲輝、楊博軒預賽和丹麥組合奧斯陸（Kim Astrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen），馬來西亞侞薩尼（Nur Izzuddin）、吳世飛，及「麟洋配」李洋、王齊麟同分在男雙A組。

A組打完前2天賽事，奧斯陸和拉斯穆森已經取得2勝，最後一場對上李哲輝、楊博軒，就算輸球也是2勝1敗；而同為1勝1敗的李洋/王齊麟、侞薩尼/吳世飛則是明天交手，誰贏誰就可以和丹麥組合攜手晉級4強，等同提前宣布李哲輝、楊博軒出局。

相隔7年再戰世界羽球總會（BWF）年終賽的李哲輝，首局和搭檔楊博軒打得不差，很快以11比4取得領先，儘管一度被追至1分差，但在17比15時連得4分順利收下首局。

第2局雙方打得相當拉鋸，經歷9次平手後，逐漸被侞薩尼、吳世飛拉開差距，順利追回一局扳成平手。

決勝負的第3局，打出氣勢的侞薩尼、吳世飛多次在前場的平抽擋表現出色，不斷壓迫台灣組合發生失誤，從5比4領先後就逐漸拉開差距，李哲輝、楊博軒只能黯然吞敗。

李哲輝接受中央社訪問時簡短表示，第2局有點可惜，就是自己沒發揮好，不然其實很有機會拿下。（編輯：李亨山）1131212