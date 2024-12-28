兩岸現狀改變 邱垂正：和平不能寄望對岸善意

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（中央社記者李雅雯台北28日電）中共持續對台複合性施壓，陸委會主委邱垂正表示，兩岸現狀在COVID-19疫情發生後有很大改變，台灣社會不能沒有警覺意識，台海和平的維護，不是寄望於對岸領導人善意。

邱垂正接受中央社專訪表示，中共持續對台複合性施壓，包括軍事威脅、經濟脅迫、社會滲透、認知作戰等疊加，確保與捍衛台灣的國家主權、自由民主、穩定繁榮，靠的是台灣的實力與準備，不是寄望於對岸領導人的善意。

兩岸現狀在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前後大不同，邱垂正提出3個觀察點。他說，在2018年，連一架解放軍的軍機飛過海峽中線都沒有看過，現在共軍機艦擾台成為了一個「常態」，給予台灣直接的威脅。

「現狀被改變也出現在法律戰」，邱垂正提到，2005年對岸推出「反分裂國家法」，不過尚屬於象徵性質，現在則有對於個人立案調查、拘捕審判的「懲獨22條」，對於台灣的不友善對待是個很大的改變。

邱垂正指出，對岸領導人習近平的歷史任務對台步步進逼，這是過往所沒有的，例如「0214金門事件」發生後，中國大陸海警船開始擅闖離島禁限制水域，中共不斷地在改變現狀，因為改變現狀才能完成「改變」，為的正是推進「統一進程」。

邱垂正示警，看待兩岸交流不能去脈絡化，必須了解兩岸現狀在疫情發生後有了改變，對於北京的意圖，不能沒有憂患意識、沒有警覺之心、沒有心防；總統賴清德強調「四個不變」，這需要用實力與努力來獲得，不是去求取對岸領導人善意。

「在中共的政治框架裡，沒有中華民國存在的空間」，邱垂正表示，中共主張「一中原則的九二共識」，這是沒有辦法被接受的，北京對台設下政治前提，不願意官方對話；至少民間互動是持續的，期望民間善意堆疊推動兩岸關係逐步良性互動。

邱垂正強調，台灣持續推動相互尊重、健康有序、對等尊嚴的兩岸交流；向對岸釋放出善意的同時，也要對於滲透統戰、隱蔽戰線做好民主防衛準備，包括強化交流管理機制、加強民眾識讀教育、及時揭露與澄清假訊息等。

「我們要跟國際社會深化合作，展現台灣是一個良善力量，爭取支持」，邱垂正表示，台灣是防止紅色擴張第一線，也是民主陣營對抗專制陣營最前線，具備地緣政治重要性，更是全球高科技產業要角，「失去台灣，這將會是全球的損失」。

邱垂正提到，近年中國大陸對外影響力急劇擴張，許多國家正在重新檢視對中政策，他們亟欲了解台灣如何與對台有政治意圖的中國大陸打交道，前往陸委會參訪的外賓很多，恐會不小心讓人以為來到外交部，這類交流是幫助台灣爭取國際支持的方式之一。

「團結國人也是我們努力的地方」，邱垂正指出，中共對台統戰多年，其實台灣朝野不分黨派有3個高度共識基礎－「中華民國主權獨立」、「堅信民主的價值與生活方式」、「反對一國兩制方案」；在這樣的基礎上，陸委會將持續努力「團結台灣」。（編輯：呂佳蓉）1131228