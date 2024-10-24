陸委會民調：9成2民眾支持賴總統國慶演說「四個不變」

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（中央社記者李雅雯台北24日電）陸委會今天發布最新民調。民調結果顯示，主流民意支持總統賴清德國慶演說內容，92.7%民眾支持「四個不變」主張、68.8%民眾贊成中華民國在台澎金馬落地生根說法。

大陸委員會（陸委會）24日召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上發布最新民調。這份調查於17至20日期間透過電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度95%，抽樣誤差正負2.99%。

調查結果顯示，9成以上（92.7%）民眾支持「四個不變」主張；將近7成民眾贊成中華民國在台澎金馬落地生根，與中華人民共和國互不隸屬（68.8%）、支持中華人民共和國無權代表台灣（69.2%）等說法。

7成5以上（76.4%）民眾贊成兩岸共同因應氣候變遷、防堵傳染病、一起承擔國際責任；近9成民眾（89.6%）主張台灣未來由台灣2300萬人決定。

8成以上民眾不認同中共所謂「台灣是中國領土的一部分，中華人民共和國政府是代表包括台灣在內的全中國唯一合法政府」（83.3%）、「台灣前途在於國家統一」（80.9%）等說法。

近7成5（74.0%）民眾不認同中共主張「一中原則」和「九二共識」推進統一。

近9成（87.3%）民眾不認同近期中共在台灣周邊軍事演習；另有7成7（77.9%）民眾反對中共設置「台獨頑固份子」舉報信箱；有7成4（74.6%）民眾不認同中共以政治理由取消ECFA部分早收產品關稅優惠的作法。

陸委會指出，中共堅持所謂的「一中原則」，企圖消減中華民國、吞併台灣，呼籲中共務實地面對台灣民意還有兩岸互不隸屬客觀事實，認真理解國慶演說所釋善意，以溝通對話取代脅迫施壓，為兩岸關係良性互動及台海和平穩定創造有利條件。

這項調查由陸委會委託益普索市場研究公司進行。

賴總統於國慶演說中提到「四個不變」，分別為捍衛國家主權的決心不變、維持台海和平穩定現狀的努力不變、希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流的承諾不變、守護民主自由生活方式的堅持不變。（編輯：謝怡璇）1131024