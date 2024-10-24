陳同佳案 陸委會：港府必須回應司法互助請求

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（中央社記者李雅雯台北24日電）港人陳同佳涉嫌在台殺害女友，港媒報導，陳同佳來台投案意願不變。陸委會今天重申，政府態度一貫，希望香港政府務實地回應台灣基於偵辦案件所需所提出的司法互助請求。

大陸委員會（陸委會）24日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上作出上述表示。

港媒星島日報23日報導，陳同佳來台投案意願不變，香港立法會議員管浩鳴希望台灣以人道立場處理事件，這件事情需要獲得解決，才能對受害人家屬、香港市民有所交代；由於兩岸關係、台港關係無好轉，短期內難見突破。

梁文傑回應，台灣政府立場是一貫的，陳同佳是殺人嫌犯，來台投案不是「發一個簽證進來」那麼地簡單，這牽涉兩岸公權力的行使，必須由台港雙方政府談妥相關事宜，例如證據怎麼處理，才有讓陳同佳來台的可能性。

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梁文傑重申，台灣政府的態度始終是一貫的，希望港府務實地回應台灣政府基於偵辦案件所需所提出的司法互助請求，協助提供關於該案在香港的相關證據，「這個案子不是陳同佳人來了就好」。

陳同佳於2018年2月涉嫌在台殺害同行女友潘曉穎後潛逃返港。陸委會2019年10月透過新聞稿表示，港府不回應多次司法請求，在2018年11月拒絕法務部等機關參與溝通，希望港府務實地回應請求，共同實現司法正義。（編輯：楊昇儒）1131024