本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

國統會「一中」意涵 陸委會：尊重歷史事實

2024/10/24 18:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北24日電）陸委會副主委梁文傑今天表示，國統會、國統綱領終止適用，這是維護台灣人民選擇未來的自由意志；現在再看國統會、國統綱領所談的「一個中國」，尊重歷史事實。

大陸委員會（陸委會）24日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上作出上述表示。

海基會秘書長羅文嘉日前接受廣播節目專訪表示，1992年只有會談事實，沒有「九二共識」。1992年會談後，兩岸兩會各以新聞稿、正式函件重申立場，對於「一中」的主體、詮釋各有看法，依據國家統一委員會（國統會）決議，「一中」是中華民國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

梁文傑指出，國統會、國統綱領在2006年停止運作，馬英九政府、蔡英文政府後來也沒有重新啟動，這是在維護台灣人民選擇未來的自由意志，不管是馬政府或蔡政府都有個共識，「國統會決議不該用來綁住台灣民眾自己的選擇」。

梁文傑強調，國統會與國統綱領是歷史事實，「我們尊重，沒有進一步的評論」；如同民調結果顯示，目前台灣主流民意為，近7成（68.8%）民眾贊成中華民國在台澎金馬落地生根，與中華人民共和國互不隸屬。（編輯：楊昇儒）1131024

#中華民國
#台灣
#陸委會
#羅文嘉
#海基會
#馬英九
#梁文傑
#蔡英文
梁文傑
劉兆玄率文化界見宋濤 陸委會：僅代表部分人士陳同佳案 陸委會：港府必須回應司法互助請求
羅文嘉
羅文嘉：大陸不該將兩岸兩會作為政治武器平潭演訓 羅文嘉：中共對台軟硬兼施統戰策略
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：