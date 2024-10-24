國統會「一中」意涵 陸委會：尊重歷史事實

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（中央社記者李雅雯台北24日電）陸委會副主委梁文傑今天表示，國統會、國統綱領終止適用，這是維護台灣人民選擇未來的自由意志；現在再看國統會、國統綱領所談的「一個中國」，尊重歷史事實。

大陸委員會（陸委會）24日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上作出上述表示。

海基會秘書長羅文嘉日前接受廣播節目專訪表示，1992年只有會談事實，沒有「九二共識」。1992年會談後，兩岸兩會各以新聞稿、正式函件重申立場，對於「一中」的主體、詮釋各有看法，依據國家統一委員會（國統會）決議，「一中」是中華民國。

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梁文傑指出，國統會、國統綱領在2006年停止運作，馬英九政府、蔡英文政府後來也沒有重新啟動，這是在維護台灣人民選擇未來的自由意志，不管是馬政府或蔡政府都有個共識，「國統會決議不該用來綁住台灣民眾自己的選擇」。

梁文傑強調，國統會與國統綱領是歷史事實，「我們尊重，沒有進一步的評論」；如同民調結果顯示，目前台灣主流民意為，近7成（68.8%）民眾贊成中華民國在台澎金馬落地生根，與中華人民共和國互不隸屬。（編輯：楊昇儒）1131024