羅文嘉：大陸不該將兩岸兩會作為政治武器

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（中央社記者李雅雯台北24日電）海基會秘書長羅文嘉今天表示，中國大陸海協會以政治考量片面中止兩會往來，海基會依然持續透過兩會管道傳遞訊息；大陸不該把兩岸兩會往來管道作為政治制裁武器。

海峽交流基金會（海基會）24日晚透過新聞稿表示，羅文嘉今天在廣播節目專訪中指出，大陸海峽兩岸關係協會（海協會）以政治考量片面中止兩會往來，海基會仍透過兩會管道傳遞訊息，利用各種管道協處兩岸民眾切身利益事務。

羅文嘉強調，大陸不應把兩岸兩會的往來管道當作政治制裁武器，影響兩岸民眾權益。

羅文嘉舉例，「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」是白紙黑字簽定的，對岸卻以政治因素為由，不依照協議執行，從今年4月17日以後，對岸再也沒有通報台灣人民在中國大陸被限制人身自由的案例。

羅文嘉認為，兩岸雖然在政治性議題上有爭議，雙方可以先擱置爭議，務實地討論、處理各種新的事務性議題。

羅文嘉提到，面對兩岸局勢，台灣必須「不要怕、不要急、也不要輕易相信」，只要做好準備，不要輕易地放棄自己的籌碼與利益，更不能為了歷史定位或個人利益，放棄中華民國主權與損害自由民主體制。（編輯：楊昇儒）1131024