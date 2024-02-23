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政大調查：自認中國人比率創新低 自認台灣人近4年都逾6成

2024/2/23 11:27（2/23 11:38 更新）
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國立政治大學選舉研究中心發布最新調查，台灣民眾認同自己是台灣人的比率為61.7%；認同自己是中國人的比率為2.4%，創1992年以來新低。（圖取自政大選研中心網頁esc.nccu.edu.tw）
國立政治大學選舉研究中心發布最新調查，台灣民眾認同自己是台灣人的比率為61.7%；認同自己是中國人的比率為2.4%，創1992年以來新低。（圖取自政大選研中心網頁esc.nccu.edu.tw）
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（中央社記者賴于榛台北23日電）根據國立政治大學選舉研究中心發布的最新調查顯示，台灣民眾認同自己是中國人的比率為2.4%，創1992年以來新低，認同自己是台灣人的比率則為61.7%，且近4年都在6成以上。

政大選研中心近日發布「台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布」、「台灣民眾政黨偏好趨勢分布」等調查，調查時間點起於1992年與1994年，今天發布截至2023年12月的最新調查結果。

「台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布」部分，調查顯示，台灣民眾認同自己是台灣人的比率為61.7%。整體來看台灣人認同感自1992年整體後就呈現上升趨勢，並在2008年與「既是台灣人也是中國人」拉開差距，近4年都在6成以上。

此外，調查也顯示，台灣民眾認同自己是中國人的比率從1992年開始調查的25.5%，整體呈現下降趨勢，這次調查僅2.4%，創1992年以來新低；兩種身分都認同的比率則為32.0%。長期來看，除了認同自己是台灣人的比率長期呈現上升趨勢外，其餘兩者都呈現下降趨勢。

觀察「台灣民眾統獨立場趨勢分布」，希望永遠維持現狀的比率達33.2%，創下1994年調查以來新高，長期也呈現上升趨勢，而盼維持現狀再決定的比率為27.9%；希望儘快統一的比率為1.2%，長年下來皆未超過5%，而偏向統一為6.2%，長期呈下降趨勢。

另外，希望儘快獨立比率是3.8%，也是逾20年來低點，而偏向獨立比率為21.5%，雖是近5年低點，長期仍呈上升趨勢。

政大的調查資料來自於每年或是每半年的民意調查，每個資料點代表每年底合併（1月至6月合併資料於年中公布）的結果，並經過加權處理。（編輯：蘇志宗）1130223

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