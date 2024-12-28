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專訪／陸委會反制懲獨22條 邱垂正：禁陸涉台系統「一把手」來台
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邱垂正：應對中共滲透統戰 台灣不會走入「麥卡錫化」

2024/12/28 11:21（12/28 12:17 更新）
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陸委會主委邱垂正27日接受中央社專訪，強調必須對於中共時時提高警覺。他強調兩岸不能沒有交流，但要防備中共對台灣內部滲透、分化。中央社記者謝佳璋攝 113年12月28日
陸委會主委邱垂正27日接受中央社專訪，強調必須對於中共時時提高警覺。他強調兩岸不能沒有交流，但要防備中共對台灣內部滲透、分化。中央社記者謝佳璋攝 113年12月28日
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（中央社記者李雅雯台北28日電）中共對台複合式施壓，試圖滲透、分化達統戰目的。陸委會主委邱垂正強調，對於中共時時提高警覺，不過絕不會濫以國安名義限制人民自由，台灣社會不會有所謂的「麥卡錫化」。

賴政府5月20日上任迄今逾半年，邱垂正接受中央社專訪時強調，應對中共對台統戰作為不是一件容易的事，有些模糊地帶難以辨識，政府會從加強交流管理、強化識讀教育、及時揭露訊息等面向努力。

邱垂正專訪

究竟什麼是統戰？邱垂正表示，經常提到的「統戰」為「統一戰線」簡稱，其與「武裝鬥爭」、「黨的建設」共列中共奪權建政三大法寶；中國大陸國台辦說「統戰是交朋友」，其實只說了一半，統戰會區別朋友與敵人、製造敵人內部矛盾。

邱垂正提到，統戰是聯合次要敵人、打擊主要敵人，爭取多數、孤立少數後再各個擊破，達成政治目的；中共對台統戰，對於不同群體使出的手段不同、應對方式不同，不過對於中共來說，「你們都一樣，最終我要上一盤統一的大菜」。

他直言，台灣對待兩岸交流態度是「真心的搞交流」，期待相互理解、諒解、化解分歧；不過只要中共政權存在，其所主導的對台交流恐都有統戰任務成分在，每年舉辦的海峽論壇可說是統戰範例，幾乎是在驗收年度中共對台統戰成果。

「我們要怎麼因應？這當然是一件辛苦的事」，邱垂正指出，兩岸不能沒有交流，因為兩岸不交流換來的是「很緊張」，可是又要如何防備其對台灣內部滲透、分化，尤其是在認知作戰部分，政府會從強化交流管理、識讀教育、揭露假訊息做起。

邱垂正指出，可辨別的對台有敵意交流團體，不會放行來台灣，有的統戰意圖模糊難辨，所以需要強化交流管理機制；必須加強中國大陸、兩岸關係識讀教育，提醒民眾強化心防、提高警覺，及時地揭露、澄清假訊息是應對認知作戰重要方式。

對中共提高警覺心的同時，如何不讓台灣社會落入麥卡錫主義（McCarthyism）環境？邱垂正強調，自由民主憲政體制是政府努力守護的核心，補強民主防衛機制的前提是維護自由民主憲政正常運作，不會借口國家安全、社會安定去「禁這個、禁那個」。

邱垂正直言，麥卡錫主義是拚命做宣傳、氾濫地指控、列入黑名單、限制了自由；台灣規管民眾必須有法律依據、依法行政、證據主義，因為必須維護自由民主人權基本價值，「這個是民主防衛機制，不是麥卡錫，這差別很大」。

「直接禁止是最快、最簡單的做法，但是傷害自由民主原則」，邱垂正強調，政府願意做識讀教育、訊息揭露等工作，不會告訴人民為了國家安全、社會安定「這個不能做、那個不能做」，否則這類禁止將傷害自由、人權；各式規管都有法律依據，例如反滲透法，台灣社會不會走向所謂的「麥卡錫化」。

邱垂正總結，對岸消滅中華民國、併吞台灣的企圖沒有改變，也不正視台灣人民對於自由民主價值與生活方式的堅持，如果他對台灣那麼好，應該要承認這些，卻口口聲聲要統一台灣，這樣那些對台灣的「好」，是不是其實是在統戰，對於中共不能沒有警戒心態。（編輯：呂佳蓉）1131228

陸委會主委邱垂正27日接受中央社專訪，強調必須對於中共時時提高警覺，補強民主防衛機制的前提是維護自由民主憲政正常運作，不會借口國家安全、社會安定去「禁這個、禁那個」。中央社記者謝佳璋攝 113年12月28日
陸委會主委邱垂正27日接受中央社專訪，強調必須對於中共時時提高警覺，補強民主防衛機制的前提是維護自由民主憲政正常運作，不會借口國家安全、社會安定去「禁這個、禁那個」。中央社記者謝佳璋攝 113年12月28日
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