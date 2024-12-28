俄羅斯態度鬆動 中吉烏鐵路商議27年開工

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（中央社台北28日電）中國連結中亞多國的中吉烏鐵路項目27日舉行開工儀式，中國國家主席習近平致賀信，盼將工程打造成「一帶一路」合作示範項目。中吉烏鐵路商議27年，過去因俄羅斯反對未能動工，直到俄羅斯態度轉變才出現解套。

據新華社報導，中吉烏鐵路項目啟動儀式27日在吉爾吉斯賈拉拉巴德舉行。習近平向啟動儀式致賀信，吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）現場出席活動，烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）致賀信。

習近平在賀信中表示，中吉烏鐵路將建立一條連接亞歐的新陸路通道，有效帶動沿線地區的產業發展、資源開發和城市化建設。

據中方的訊息，賈帕洛夫說，中吉烏鐵路將是一座連接東西方國家的重要戰略橋梁，對促進沿線各國互聯互通和經濟社會發展具有重大意義。

根據建設計畫，中吉烏鐵路計劃往返於中國喀什，經吉爾吉斯，至烏茲別克的安集延，總長500多公里，總建設成本估計為46.65億美元（下同，約新台幣1531億元），其中23億以貸款形式，其餘資金由三國提供，其中，中國提供10.87億，其他兩國各提供5.73億。

中吉烏三國已合資成立公司，由中國負責吉爾吉斯境內工程的設計、採購、建設和其餘主要工作。不過，受限各種問題，中吉烏三國曾於今年6月簽署協定，以解決財政問題。

根據星島日報報導，修建中吉烏鐵路的意向可追溯到1997年。當時，中吉烏三國就修建一條聯通三國的鐵路項目簽署備忘錄。根據規劃，中吉烏鐵路全長約523公里，其中中國境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克境內約50公里。

建成後，這條鐵路將是從中國運輸貨物到歐洲和中東的最短路線，貨運路程將縮短900公里，時間節省7至8天。

自簽署備忘錄以來，中方一直努力推動項目的實施。除了吉爾吉斯內部政治與財力關係外，還有俄羅斯的態度。

報導指出，俄羅斯對任何國家在中亞影響力的擴張保持著警惕。在歐亞大陸的運輸問題上，俄羅斯希望主導歐亞之間的過境鐵路運輸，也希望關鍵鐵路都可以取道俄羅斯境內。不途經俄領土的中吉烏鐵路在一定程度上與其形成了競爭，因此俄方一直比較抵觸。

中吉烏鐵路動工代表著俄羅斯態度的轉變。報導稱，「相信中吉烏鐵路也將為俄羅斯帶來好處」。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131228