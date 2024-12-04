尼泊爾與中國簽署一帶一路架構協議 為合作計畫鋪路

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（中央社加德滿都4日綜合外電報導）尼泊爾外交部今天表示，尼泊爾已與中國簽署一份關於推進「一帶一路」倡議的架構協議。這是自兩國7年前簽署初步協議以來首次取得進展，將為雙方推動合作計畫鋪路。

路透社報導，尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）自2日起在北京進行為期4天的訪問，這是他自7月宣誓就職後首次出訪，打破尼泊爾與印度這對擁有數百年淵源的國家間，將印度首都新德里作為海外出訪首站的慣例。

尼泊爾與中國早在2017年就簽署「一帶一路」倡議的初步協議。這項倡議由中國國家主席習近平推動，目的是透過基礎建設和貿易建立中國與世界的聯繫。

然而，由於缺乏合作架構且難以取得尼泊爾國內各政黨的共識，因此在過去7年中，雙方一直沒有規劃或啟動任何計畫。

今天簽署的協議意味著尼中兩國將著手制定計畫細節，其中可能包括道路升級、交通廊道，以及如何為這些計畫融資。

不過債務問題在奧利的聯合政府內引起爭論，其中，奧利的主要支持者尼泊爾國大黨（Nepali Congress）反對任何依賴貸款的計畫。

尼泊爾外交部在社群媒體X發文寫道，「尼泊爾與中國今天為『一帶一路』簽署架構協議」，但未提供具體細節。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1131204