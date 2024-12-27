中國雅魯藏布江建水壩 分析：恐重燃中印邊界爭端

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（中央社台北27日電）中國政府近日核准雅魯藏布江下游水電工程大型基建案。美國之音報導，這恐將重新點燃中國與印度的邊界爭端，並影響西藏的自然景觀。

美國之音報導指出，中國正式批准建造世界上最大的水電大壩，啟動在青藏高原東緣雅魯藏布江下游的一個水電工程。項目可能影響下游印度和孟加拉兩國數百萬人，引起擔憂。

不過，中國當局沒有透露這一大型基建案的具體位置，將迫使多少當地居民移居，以及如何影響當地生態系統。但據中國官員稱，西藏的這個水電項目擁有中國1/3以上的水電潛力，不會對環境或下游供水產生重大影響。

雅魯藏布江流出中國邊境後，先後穿過印度和孟加拉，分別被稱作布拉馬普特拉河（Brahmaputra）和賈木納河（Jomuna）。印度和孟加拉曾表達過擔心，認為雅魯藏布江水電工程可能改變下游河流的流量和河道，並加劇地區水資源緊張局勢。

美國之音在2021年1月初曾援引印度專家的分析報導指出，對印度而言，首要關注的是中國單方面採取行動以試圖控制跨國河流的水流。

報導引述華盛頓郵報指出，如果這一工程開始建設，可能會重新點燃中國與印度的邊界爭端，而這種爭端最近才得到緩解。

過去4年，中國與印度陷入邊界爭端，直到今年10月印度總理莫迪（Narendra Modi）和中國領導人習近平在喀山金磚國家領導人會議期間舉行會晤的前夕，才針對有爭議的邊境地區的巡邏達成協議。

華郵援引分析說，雙方的解凍未觸及到水文數據共享的工作層面協議。然而，這些協議對於避免新水電項目引發的緊張局勢至關重要。

此外，人權組織曾警告，這些水壩將徹底改變西藏的自然景觀，破壞脆弱的當地生態系統，並使當地社區流離失所。

報導指出，中國研究人員擔心，在陡峭狹窄的雅魯藏布進行大規模的挖掘和施工，將增加發生山體滑坡的頻率。即使大壩本身的建造能夠抵禦地震活動，但地震引發的滑坡和土石流往往無法控制，也會對項目構成巨大威脅。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131227