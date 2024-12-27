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雅魯藏布江建壩鄰國憂 中：無不利影響將加強溝通

2024/12/27 16:11（12/27 16:59 更新）
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中國政府近日核准雅魯藏布江下游大型基建案，恐重啟中印邊界爭端。（中央社製圖）
中國政府近日核准雅魯藏布江下游大型基建案，恐重啟中印邊界爭端。（中央社製圖）
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（中央社記者邱國強北京27日電）針對中國政府核准興建雅魯藏布江下游水力發電大壩，引起下游的印度及孟加拉質疑，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，這一工程已歷經數十年深入研究，不會對下游產生不利影響。中方將與下游國家保持溝通，加強防災合作。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合陸媒報導，毛寧在回答外國媒體詢問時，作上述表示。

毛寧宣稱，中方對跨境河流的開發「一向秉持負責任的態度」，展開雅魯藏布江下游水電（水力發電）開發，旨在「加快發展清潔能源，因應氣候變化及極端的水文災害」。

她聲稱，雅魯藏布江的水電開發已經過了數十年深入研究，工程安全和生態環境保護等方面都有「相應的保護措施，不會對下游產生不利影響」。

毛寧說，中方也將繼續透過既有管道，與下游國家保持溝通，加強防災減災合作，造福流域民眾。

新華社昨天報導，中國政府最近核准雅魯藏布江下游水力發電大壩工程，並指工程將為「加快構建新發展格局、推動高質量發展發揮積極作用」，對深入推進「雙碳」戰略，因應全球氣候變化具有重大意義。

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雅魯藏布江流出中國邊境後，先後穿過印度和孟加拉，分別被稱作布拉馬普特拉河（Brahmaputra）和賈木納河（Jomuna）。印度和孟加拉先前表達擔心，認為雅魯藏布江水電工程可能改變下游河流的流量和河道，並加劇地區水資源緊張局勢。印度更關注中國是否片面採取行動，試圖控制這條跨國河川的水流。

華盛頓郵報報導指出，如果這一工程開始建設，可能會重新點燃中國與印度的邊界爭端，而這種爭端最近才得到緩解。（編輯：周慧盈）1131227

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