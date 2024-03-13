中印雙邊關係持續降溫 邊境隧道啟用加劇兩國摩擦

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（中央社台北13日電）印度總理莫迪上週主持啟用阿魯納查省一條具戰略意義的隧道，令中國不滿並重申該地為中國領土。分析指出，中印邊界問題令兩國關係降溫，雙方雖進行了21輪會談，但並沒有明顯撤軍跡象。

莫迪（Narendra Modi）9日造訪阿魯納查省（Arunachal Pradesh），為號稱全球最長雙線隧道的西勒隧道（Sela Tunnel）主持啟用儀式。隨後，中國外交部發言人汪文斌回應，藏南地區是中國領土，中國政府從不承認並堅決反對印度「非法設立」的阿魯納查省，「印度此舉只會導致邊界問題複雜化，並對兩國邊境地區局勢造成負面干擾」。

綜合路透社、美國之音報導指出，這一輪中印兩國的邊境衝突始於2020年6月，雙方的軍人在拉達克（Ladakh）地區發生衝突，至少造成24名人喪生。隨後，兩國都在邊境部署了大量的軍人，人數破萬，並以戰鬥機、大砲和坦克支援，兩國的關係也開始降至冰點。

分析指出，雖然至今已經過多輪的撤軍會談，然而在中印之間長達3500公里長的邊境線上，緊張局勢持續存在。「啟用西勒隧道」是雙方之間最新的摩擦。

報導引述印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）日前在一場媒體閉門會議中表示：「過去4年以來，這種緊張局勢對雙方都沒有好處，如果越早解決這個問題，對雙方都有好處。」

然而分析認為，雙方緩和緊張局勢的努力基本上失敗，目前邊境部署的軍力仍然龐大。

報導引述印度智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）研究員約希（Manoj Joshi）指出：「雖然自2020年的衝突以來，兩國軍事指揮官已就撤軍問題進行了21輪軍長級會談，但目前沒有出現更大規模撤軍的跡象。」

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根據公開資訊，這次引發兩國爭論的「西勒隧道」海拔1萬3000英尺（約3962公尺），連接阿魯納查省的達旺（Tawang）與阿薩姆省（Assam）的特茲普爾（Tezpur），斥資82億5000萬盧比（約新台幣31億3000萬元）興建，讓兩地陸地運輸時間縮短1小時以上，可加快印度軍事動員或部署速度。

事實上，在2022年12月，中印雙方也曾在達旺發生衝突。據當時印度的報導指出，中國士兵試圖越界，拔除印度軍方的哨站，被印度軍方成功制止；解放軍西部戰區微信公眾號發文指出，西部戰區邊防部隊位中印邊境東段東章地區實控線，中方一側組織例行巡邏，遭到印軍「非法越線攔阻」。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130313