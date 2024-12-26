兩岸觀光卡關 陸委會對國台辦回拋「三問」

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（中央社記者李雅雯台北26日電）中國大陸國台辦連拋三問，將兩岸觀光卡關問題歸咎於台灣；陸委會今天也回拋「三問」，直言相互指責「沒意思」，待對岸官方公告開放陸客來台觀光後，將會提相應措施。

大陸委員會（陸委會）26日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，他於會上做出上述表示。

梁文傑表示，對於對岸所提的，「當然聽得懂」，比較不懂的是，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，對岸對於觀光旅遊開放一直在打「模糊仗」，講了很多、做得很少，「如果說他們對我們提出三問，那我也要提出三問」。

梁文傑對於中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）提出三問：是不是在疫情結束後，對岸根本沒有開放對台觀光？是不是這一兩年來軍艦、軍機不斷地擾台，一手說交流，一手用武嚇？是不是用各種名義盤查、留置赴陸的台灣人，包括富察、楊智淵、3名一貫道信徒？

「這些事情，我覺得雙方互相指責來、指責去是沒有意思的」，梁文傑指出，希望一起往前看，既然國台辦昨天說了將積極研究陸客來台觀光，那就待其研究完成，在中國大陸國務院文旅部公告陸客可來台觀光等事宜後，將會提出相應措施。

關於福建平潭與台灣航線的復航，梁文傑強調，平潭航線復航與陸客來台觀光是兩個獨立問題，對岸認為要先開福建平潭航線才研擬使福建居民來台觀光，這是為來台觀光疊加了一個前提條件，「這個我們是不接受的」。

梁文傑說明，福建平潭航線復航問題應該是被獨立評估的，由於台灣海峽海象經常不好，在這條航線尚在營運時，常因為海象欠佳停開，所以這條航線存在的意義與價值應該是被獨立評估的狀況，不是陸客來台觀光的附加條件。

中國大陸國台辦昨天上午召開例行記者會。國台辦發言人陳斌華表示，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊；民進黨應為兩岸旅遊恢復正常化創造條件、不是製造障礙。

陳斌華提出「三問」。他說，禁團令是不是還沒有解除、對於台灣旅遊業界提出的平潭到台灣專案包船申請是不是還未回應、是否仍將台灣居民赴陸旅遊警示維持在橙色。

陳斌華重申，會積極研究擴大大陸居民赴台旅遊，這個態度已經非常的明確，「我不知道陸委會的先生們是不是聽不懂」。（編輯：張淑伶）1131226