賴總統：強化與民主國家合作 打造強韌民主供應鏈

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（中央社記者郭建伸台北1日電）總統賴清德今天表示，極權主義愈集結，民主國家就應更團結，推動與其他民主國家合作，第一是強化國防、國安合作，其次是因應認知作戰、網路作戰，第三則是打造更強韌民主供應鏈，以因應紅色供應鏈的低價傾銷。

賴總統今天發表上任後首次新年談話，主題為「以民主厚植國力 迎向世界新局」，談話後接受媒體提問。

媒體詢問，世界各地在2024年舉行選舉後，有些國家的領導人已經更換，賴總統一向主張與其他民主國家合作，以便增強台灣威懾力，2025年將迎來新局勢，若要與美國和其他民主國家合作，台灣應採取哪些行動。

賴總統表示，他一向主張，極權主義愈集結，民主國家應該要愈團結，去年70個國家進行改選時，有多少民主國家受到極權國家的假訊息、認知作戰干擾；其次，可看到極權國家在歐洲切斷電纜，並對日本的航空系統、美國財政部進行駭客動作，而紅色供應鏈的低價傾銷，未來勢必會對全球市場造成非常大衝擊。

賴總統表示，俄羅斯也結合中國，在台海、印太，甚至到日本海與韓國領海進行軍演，這些都是來自極權國家對印太、世界和平的影響，他認為台灣和民主國家應該要更加團結，並就幾個面向共同合作。

賴總統表示，第一個是穩定印太，促成世界的和平，特別是國防、國安的強化跟合作，或是灰色侵擾的應對。

賴總統表示，第二則是在守護民主方面的合作，特別是針對認知作戰、網路作戰等，避免民主陣營、民主體制受到威脅，影響到人民。

賴總統表示，第三，一定要共同打造更強韌的民主供應鏈，以因應紅色供應鏈的低價傾銷，如果做得不好，會影響世界各國的經濟跟產業，連帶影響民主國家人民的生活。

賴總統強調，這些面向都非常重要，他非常希望在新的一年，民主國家能夠更團結，能夠達到和平、民主跟繁榮的目標。（編輯：翟思嘉）1140101