吳靜怡案 信義警分局長：例行隨行保護釀誤會

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）內政部長劉世芳今天表示，政治評論員吳靜怡遭員警跟蹤，盼北市府或市警局說清楚。信義警分局長李憲蒼說，本案為隨行保護勤務，因吳持續繞行，員警也未獲收勤指示，才釀誤會。

台北市警察局信義分局傍晚召開記者會，李憲蒼表示，罷免團體向信義分局申准於1日上午9時至中午12時，於轄內福德路251巷舉辦活動；大批被罷免人支持者當天上午11時30分許到場聲援，為維護不同立場民眾的安全，警分局請現場員警著制服及騎乘警車，分批隨行保護罷免團體離開。

李憲蒼說，信義分局執行各項集會活動安全維護時，為避免意見不同團體發生衝突，循例會視狀況規劃員警隨行保護離開，並以隨行至民眾搭上大眾捷運或開車離開轄內為止，當天有2批民眾搭車離開後，警方便結束隨行保護勤務。

他提到，擔服吳靜怡的隨行保護員警，因吳靜怡持續於信義區內繞行，員警也未收獲收勤指示，所以才持續執行67分鐘，導致吳靜怡誤會。

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李憲蒼表示，信義分局為避免不同立場的民眾發生衝突，基於積極預防危害所做的勤務決定，都是自己下令，並無上級單位或長官下達指令，日後執行各項相關勤務下達指令都會更加明確，也會妥適向民眾說明警方隨行的保護作為。

他說，已向上級自請處分，也請各界勿苛責基層執行員警，他會負所有責任，警察是公務人員、依法行政，維護治安工作盼各界支持。（編輯：蕭博文）1140205