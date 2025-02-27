議員再爆戶政人員查水表 花縣府：待司法調查

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮立委罷免案傳出戶政人員登門查訪提議人，花蓮縣選委會調查報告稱是送查詢單。有議員今天拿出照片駁斥是拿罷免提案單查水表，批花蓮縣府說謊。花縣府回應，靜待司法調查。

花蓮縣民進黨籍議員胡仁順今天在議會臨時動議提到「查水表」爭議，他拿出民眾拍下戶政人員查訪照片，揭露戶政人員手持的書面資料，就是罷免案第一階段提案單，不是查核單，且多名里長證明是民政處長明良臻下令協助戶政人員實地查訪。

胡仁順指出，提案單受個資法保護，不可以任何形式帶出選委會或戶政事務所，照片就是違法證明，明良臻不該再否認，應下台負責。

無黨籍議員楊華美及民進黨議員張美慧都提到，花蓮發生操縱罷免的違法手段，是丟臉丟到外太空的民主荒謬劇，要求花蓮縣府必須要回應，縣府的立場跟態度要說明清楚。

國民黨議員林玉芬為公務員喊冤，質疑中選會沒有將可做、不可做的業務講清楚，為難公務員。

國民黨議員吳東昇表示，嘉義縣罷免連署過程，有民眾名字被冒用，花費新台幣近10萬元委託律師提告，若公務人員、戶政人員是善意提醒，可避免民眾跑法院，但若讓民眾不舒服，就應檢討，對於這案紛爭已進入法院，就讓法院處理。

花蓮縣府代理秘書長饒忠回應，選務及選罷職權是選委會，花蓮縣府只是受託單位，不會介入，對於議員指控「我不知道，也不是我的職權，若我問了就是行政不中立」還反問，「問選罷法是縣議員的責任嗎？」

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饒忠指出，罷免案戶籍查對爭議已進入司法調查，偵查不公開，縣府秉持行政中立原則，尊重檢調調查。

對於被議員指控幕後指示戶政人員到宅查對，明良臻回絕媒體採訪，表示不便採訪，快步離開。（編輯：李淑華）1140227