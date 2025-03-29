綠批傅崐萁提反罷三主軸邏輯壞死 意圖圍韓救傅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北29日電）民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，大罷免就是人民對國民黨毀憲亂政的怒火，國民黨急了，連國民黨團總召傅崐萁也怕了，說出「怕罷免三主軸」這種邏輯壞死、把台灣人民當笨蛋的話。民進黨也質疑，傅崐萁的意圖根本是「圍韓救傅」。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，面對罷免就是要熱戰，預計在二階段連署成案後，分三主軸向民眾訴求，包括「罷免國民黨立委，就是要罷免立法院長韓國瑜，讓民進黨團總召柯建銘當院長」、「罷免國民黨立委，民進黨成為多數後，將廢除財劃法修法」、「罷免國民黨立委，讓民進黨獨大，賴政府將實施軍事戒嚴」。

吳思瑤下午受訪表示，大罷免就是人民對國民黨毀憲亂政的怒火。國民黨急了，連傅崐萁也怕了，所以說出「怕罷免三主軸」這種邏輯壞死、把台灣人民當笨蛋的話。

她也以「三主軸」回應傅崐萁，「罷免國民黨立委，是還給台灣一個民主正常國會」；「罷免國民黨立委，是防止藍白小偷上下其手，掏空國家財源」；「罷免國民黨立委、是拒絕共產黨併台統治，阻擋台灣淪匪區全面戒嚴」。

民進黨發言人吳崢也表示，傅崐萁不知道是急了還是怕了，面對民團發起的大罷免，已經有「罷免藍委就是罷免傅崐萁」的聲浪，現在竟然將焦點轉向韓國瑜，意圖「圍韓救傅」。

透過 Google News 追蹤中央社

他說，惡修財劃法引起南部與各地縣市的不滿，不也是傅崐萁當初帶領藍白幹的壞事，如今又跟著國民黨主席朱立倫在國會強推反戒嚴公投，不惜再度破壞國會議事規則，一再違法。

吳崢表示，傅崐萁面對人民對他的不滿，以及過去的不法行為，只會轉移焦點，死道友不死貧道，相信這些做法不僅不為大家所接受，傅崐萁的同僚與同志更不會支持。（編輯：黃瑞弘）1140329