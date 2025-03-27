國民黨民調：半數民眾反對罷免傅崐萁

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨今天公布2份最新民調顯示，花蓮選區中，5成左右受訪者反對罷免國民黨立委傅崐萁；花蓮選區有約半數的民眾表示不支持大罷免。國民黨說，這顯示民進黨發動的大罷免毫無民意認同，只是為了政黨私利的政治鬥爭。

國民黨下午透過新聞稿，發布2份最新民調，國民黨指出，根據委託「風傳媒」的調查結果，多數花蓮選民並不認同民進黨惡罷行徑，針對「立院民進黨團總召柯建銘號召民眾罷免藍營35席立委」，高達49.4%受訪者表示不支持；僅25.3%表示支持。當詢問「同不同意罷免花蓮縣民投票選出的傅崐萁立委」，47.6%花蓮縣民表達不同意，同意者33.5%。

民調也顯示，對於傅崐萁推動「財劃法」修正案的滿意度，表達滿意的花蓮民眾高達63.5%，不滿意者僅22.9%。此外，有關現任花蓮縣長徐榛蔚的施政滿意度，62.8%受訪者表示滿意，僅 26.6%表達不滿意。

國民黨指出，「艾普羅公司」調查結果也趨向一致，關於民進黨發動大罷免，花蓮超過半數選民表示不支持，達55.5%，表示支持僅22.5%。至於罷免傅崐萁，也有超過半數的選民表示不同意，達50.6%，同意者33.9%。有關傅崐萁擔任立委的表現滿意度，調查顯示，有60.4%感到滿意，僅25.9%不滿意。對於花蓮縣長徐榛蔚的施政表現滿意度，調查結果，有62.9%表示滿意，僅23.9%不滿意。

國民黨表示，民進黨傾黨政資源全力進行政治鬥爭，惡罷在野黨立委，如今更動用司法手段，意圖恫嚇地方行政機關嚴正查實連署內容的作為，民進黨為了延續綠色威權，已經無所不用其極，行政、司法形同當權者打壓異聲、迫害異己的工具；民進黨以民主為黨名，卻行破壞民主之實。

國民黨強調，面對當前「綠色恐怖」氛圍越趨嚴峻，絕無容忍的空間，勢必與民意站在一起，共同起身對抗；呼籲所有厭惡綠色霸權的台灣民眾，不應再持續隱忍，否則只會讓綠色權貴繼續罷凌台灣民眾，應該勇敢站出來，捍衛自己票選出來的立委，投下反對罷免的票。

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國民黨委託「風傳媒」的民意調查，於2025年3月16日至18日間，以電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）方式進行，共完訪1069人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3個百分點。

「艾普羅公司」的調查，於2025年3月10日至12日間，以電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）方式進行，共完訪1072人，在95%的信心水準下，受訪樣本的抽樣誤差介於正負3個百分點。（編輯：翟思嘉、蘇志宗）1140327