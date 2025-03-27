加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 政治

國民黨民調：半數民眾反對罷免傅崐萁

2025/3/27 15:36（3/27 16:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨27日公布2份最新民調顯示，花蓮選區有5成左右受訪者反對罷免國民黨立委傅崐萁。（中央社檔案照片）
國民黨27日公布2份最新民調顯示，花蓮選區有5成左右受訪者反對罷免國民黨立委傅崐萁。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨今天公布2份最新民調顯示，花蓮選區中，5成左右受訪者反對罷免國民黨立委傅崐萁；花蓮選區有約半數的民眾表示不支持大罷免。國民黨說，這顯示民進黨發動的大罷免毫無民意認同，只是為了政黨私利的政治鬥爭。

國民黨下午透過新聞稿，發布2份最新民調，國民黨指出，根據委託「風傳媒」的調查結果，多數花蓮選民並不認同民進黨惡罷行徑，針對「立院民進黨團總召柯建銘號召民眾罷免藍營35席立委」，高達49.4%受訪者表示不支持；僅25.3%表示支持。當詢問「同不同意罷免花蓮縣民投票選出的傅崐萁立委」，47.6%花蓮縣民表達不同意，同意者33.5%。

民調也顯示，對於傅崐萁推動「財劃法」修正案的滿意度，表達滿意的花蓮民眾高達63.5%，不滿意者僅22.9%。此外，有關現任花蓮縣長徐榛蔚的施政滿意度，62.8%受訪者表示滿意，僅 26.6%表達不滿意。

國民黨指出，「艾普羅公司」調查結果也趨向一致，關於民進黨發動大罷免，花蓮超過半數選民表示不支持，達55.5%，表示支持僅22.5%。至於罷免傅崐萁，也有超過半數的選民表示不同意，達50.6%，同意者33.9%。有關傅崐萁擔任立委的表現滿意度，調查顯示，有60.4%感到滿意，僅25.9%不滿意。對於花蓮縣長徐榛蔚的施政表現滿意度，調查結果，有62.9%表示滿意，僅23.9%不滿意。

國民黨表示，民進黨傾黨政資源全力進行政治鬥爭，惡罷在野黨立委，如今更動用司法手段，意圖恫嚇地方行政機關嚴正查實連署內容的作為，民進黨為了延續綠色威權，已經無所不用其極，行政、司法形同當權者打壓異聲、迫害異己的工具；民進黨以民主為黨名，卻行破壞民主之實。

國民黨強調，面對當前「綠色恐怖」氛圍越趨嚴峻，絕無容忍的空間，勢必與民意站在一起，共同起身對抗；呼籲所有厭惡綠色霸權的台灣民眾，不應再持續隱忍，否則只會讓綠色權貴繼續罷凌台灣民眾，應該勇敢站出來，捍衛自己票選出來的立委，投下反對罷免的票。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨委託「風傳媒」的民意調查，於2025年3月16日至18日間，以電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）方式進行，共完訪1069人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3個百分點。

「艾普羅公司」的調查，於2025年3月10日至12日間，以電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）方式進行，共完訪1072人，在95%的信心水準下，受訪樣本的抽樣誤差介於正負3個百分點。（編輯：翟思嘉、蘇志宗）1140327

#花蓮
#徐榛蔚
#傅崐萁
#民進黨
#花蓮縣
#國民黨
傅崐萁
花蓮罷免查水表案 議會民進黨團：甩鍋基層公務員綠營花蓮宣講 國民黨：停止造謠回歸理性討論
徐榛蔚
住家員工宿舍遭搜索 傅崐萁：面向陽光無所畏懼花蓮縣回訪日本滋賀縣議會 縣府盼締姊妹城市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：