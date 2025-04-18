檢警查罷免提議書涉偽造 林沛祥盼對藍綠標準一致

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆地檢署今天指揮警調，針對罷免國民黨立委林沛祥116件提議書，持傳票前往當事人住家釐清是否涉及偽造。林沛祥表示，司法應公正中立，對於藍、綠的標準必須一致。

林沛祥下午透過聲明稿指出，司法機關的公信力，來自於辦案的中立與公平，不論任何政黨背景，調查都應該一視同仁。

林沛祥指出，相信多數罷免行動的領銜人，初衷都是基於自身對國家的理想抱負與公民參與，而非蓄意造假。民進黨一方面在立法院反對加嚴版選罷法的修法，另一方面又利用媒體操作、煽動情緒，打擊異己，這種兩面手法令人遺憾。

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林沛祥表示，日前有涉嫌洩漏機密、與敵對勢力勾連的匪諜，僅以新台幣20萬元交保，如今對於偽造文書的案情，卻聲押、開出50萬元高額交保金，難道這樣的標準真的符合比例原則嗎。

林沛祥說，現今美國的關稅問題嚴峻，台灣即將面臨出口重創與供應鏈挑戰，這才是真正的危機。民進黨政府不是拿出對策、穩定民心，反而熱衷於操作政治議題、推動「大罷免」，不當使用行政資源，真的合適嗎。（編輯：李錫璋）1140418