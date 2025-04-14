遭指赴美非法居留成小留學生 林沛祥：合法入境就學

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（中央社記者劉冠廷、王朝鈺台北14日電）資深媒體人周玉蔻稱國民黨立委林沛祥15歲時赴美，非法居留成為小留學生。林沛祥辦公室今天回應表示，林沛祥15歲赴美留學，持有的是AIT正式核發的F1學生簽證，全程合法入境、合法就學。

周玉蔻昨天透過臉書表示，林沛祥15歲赴美不回跳機做小留學生，背後是林沛祥的父母林水木、徐少萍鑽法律漏洞，涉嫌「欺騙」，而這一對後來從政的父母是教育界人士出身。

林沛祥辦公室今天透過新聞稿回應表示，林沛祥15歲赴美留學，持有美國在台協會（AIT）正式核發的F1學生簽證，全程合法入境、合法就學。「跳機」、「非法居留」等字眼與事實不符，這類錯誤訊息若非刻意誤導，便是對基本法律常識與簽證制度的無知。

林沛祥辦公室指出，林沛祥不僅依法服兵役，也有退伍令，確確實實履行中華民國公民義務。身為曾任媒體高層的意見領袖，在未經查證、未與當事人求證情況下，公然在社群媒體散播錯誤資訊，不僅違背新聞倫理，恐怕有失公眾人物應有的言行標準。

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林沛祥表示，他從來不怕被檢視，但希望社會討論能回到事實與理性基礎上。作為立委，他的責任是監督政策、為民發聲，而不是將時間耗費在反駁捕風捉影的網路謠言上。

林沛祥說，或許有人習慣以戲劇性方式製造流量，但台灣社會需要的是建設性對話，而非無止盡抹黑與扣帽子，若相關不實言論造成傷害，不排除保留法律追訴權。他強調，會繼續專注替基隆市民爭取更多建設與資源，拒絕捲入沒有根據的口水戰。相信清者自清，台灣人民會分辨出誰真正在做事，誰只是把政治當成表演。（編輯：蘇志宗、林克倫）1140414