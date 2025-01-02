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同框通緝犯林秉文 梁文傑：赴朋友約不認識他

2025/1/2 17:59（1/2 18:16 更新）
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陸委會副主委梁文傑（左）於2日例行記者會後回應立委徐巧芯所釋影片，影片可見梁文傑與88會館地下匯兌案通緝犯林秉文現身同一個場合。梁文傑表示，影片拍攝時間為好幾年前，時任台北市議員期間。中央社記者李雅雯攝 114年1月2日
陸委會副主委梁文傑（左）於2日例行記者會後回應立委徐巧芯所釋影片，影片可見梁文傑與88會館地下匯兌案通緝犯林秉文現身同一個場合。梁文傑表示，影片拍攝時間為好幾年前，時任台北市議員期間。中央社記者李雅雯攝 114年1月2日
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（中央社記者李雅雯台北2日電）立委徐巧芯釋出陸委會副主委梁文傑與88會館地下匯兌案通緝犯林秉文出席同個場合畫面。梁文傑表示，當天赴朋友邀約，不認識林秉文，這是時任台北市議員期間的事。

梁文傑回應，對於影片畫面有印象，事發於任職台北市議員期間。有朋友在PGTalk任職，由於公司剛創立，所以當天晚餐時間獲邀前往，事發地點不是酒店，那是在PGTalk公司。

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梁文傑表示，當天有演員高捷、一些網紅與會，有與高捷一起唱歌，不過不認識林秉文，當天是第一次碰到，那天情況很單純，主要是去參觀公司；有認識PGTalk策略長，目前在立委傅崐萁辦公室任職，名字叫做陳茂嘉。

徐巧芯2日下午4時左右釋出影片，可見梁文傑、林秉文現身同一個場合，有多人一起飲酒、唱歌。徐巧芯發文語帶嘲諷說，「右邊那個是林秉文吧？！我就問，怎麼當時檢察官都沒覺得他會跑，不需要羈押？」（編輯：張淑伶）1140102

#徐巧芯
#梁文傑
#林秉文
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