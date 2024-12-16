陳梅慧車禍喪命排除毒殺 竹檢：無毒藥物反應
2024/12/16 18:05（12/16 18:34 更新）
（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）虛擬貨幣分析師陳梅慧於國道新竹路段發生車禍身亡，新竹地檢將追撞的徐姓駕駛依過失致死等罪嫌起訴；關於陳梅慧是否有遭下藥毒殺，經法醫研究所檢驗結果「未有酒精與毒藥物反應」。
陳梅慧與任職刑事局的男友日前因案應訊返程時，於國道新竹路段車禍身亡，引發討論，包含陳梅慧是否在上車前遭下藥毒殺、有無被跟蹤等臆測，新竹地檢署今天召開記者會，由主任檢察官兼發言人黃振倫說明整起車禍調查結果。
他說，陳梅慧在12月4日凌晨1時45分搭UBER北返，途中遇上拖吊車遭撞事故造成國道回堵，在凌晨3時3分37秒停等，約20秒後遭徐男追撞6車事故，陳梅慧身亡。
黃振倫表示，徐男為租賃車司機，主跑機場服務，4日凌晨2時許接到李姓夫妻並載往桃園機場搭機，11分鐘後開上國道1號高速公路北上大雅交流道前往桃機方向，後因擔心造成旅客誤機，以時速約106至108公里行駛，在駛入77.7公里處彎道受視線遮擋，不及煞車釀禍。
他指出，徐男涉過失致死罪嫌與過失傷害等罪嫌，將請法院從重處斷；另外，徐男因有自首，也可審酌是否減輕其刑。
對於陳梅慧是否遭下藥等疑慮，黃振倫說，經法務部法醫研究所毒物化學鑑定書可見，陳慧梅血液內未有酒精與毒藥物反應。
至於有無被跟蹤，黃振倫表示，陳梅慧所搭乘車輛是隨機叫車，也未發現可疑監視器或追蹤器畫面相關情形，況且若是徐男有意要製造車禍，也應要有追逐動作，但經監視器畫面比對2車行經路線，只見2車行駛相同路線僅有往國道1號北上，其他路線不同。（編輯：陳仁華）1131216
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