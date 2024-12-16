陳梅慧車禍肇事行車影像消失 竹檢：其他車輛有提供

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）虛擬貨幣分析師陳梅慧於國道新竹路段車禍身亡遭質疑肇事車行車紀錄器影像消失，新竹地檢署今天表示，肇事的徐姓男子因另起事故取出記憶卡報出險忘裝回，但其他車輛有提供。

台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現非公務機關持有詐騙案件被害人警詢筆錄，為釐清筆錄來源，本月3日通知刑事局謝姓員警及其女友陳梅慧共5人到案說明，謝男訊後以新台幣3萬元交保，陳梅慧等人則請回。

陳梅慧與男友搭車北返，4日凌晨3時許行經國道1號北上77.7公里處（新竹段）發生多車追撞車禍，其中陳梅慧不幸身亡。

外界質疑肇事車行車紀錄影像消失，新竹地檢署今天召開記者會並出示陳梅慧所搭乘車輛行車紀錄器畫面表示，在陳梅慧搭乘的車輛受塞車停住後，約20餘秒遭到後方車輛撞擊，此外前方第2輛車也有行車紀錄器，皆有顯示當時車禍情形。

主任檢察官兼發言人黃振倫說明指出，徐男曾因在11月間肇事，當時取出記憶卡報出險，忘了裝回去，才會傳出肇事車沒有記錄，不過其他車輛有相關行車影像提供，皆能了解事發情況。

對於事發經過，他說，徐男在11月30日獲派車任務，於本月4日0時12分許出現於台中市北屯區，約在凌晨2時接上要搭機的李姓夫妻後，駛上台74線快速道路，並在2時11分許（ETC偵測時間）接國道一號高速公路北上大雅交流道前往桃園機場。

黃振倫表示，事故地點屬彎道，因彎道視線遮擋，肇事駕駛怕耽誤乘客機場行程，仍以時速106至108公里疾駛於內側車道，駛入77.7K處後才發現前方車輛停下，徐男來不及剎車而追撞前車，造成陳梅慧死亡。

檢方也公布徐姓駕駛陳述內容指出，當時中線及外線車道均因車流塞住，僅內側車道暢通，為避免乘客誤機，以正常速度行駛內側車道，「當天為趕時間，運氣不好行經的路段是彎道死角，才會撞上前車」。

案件經新竹地檢署今天偵查終結，依過失致死罪等罪嫌起訴追撞肇事的徐姓駕駛。（編輯：張銘坤）1131216