陳梅慧事故身亡竹檢排除假車禍 律師：家屬尊重調查結果

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）虛擬貨幣分析師陳梅慧於國道新竹路段車禍身亡，引發質疑遭製造車禍所致，竹檢今天排除故意製造車禍可能性；家屬委任律師陳孟秀表示，家屬認為相關主要疑點有釐清，尊重調查結果。

台中地檢署偵辦犯罪組織涉嫌違反洗錢防制法等案，發現非公務機關持有詐騙案件被害人警詢筆錄，3日通知刑事局謝姓員警及其女友、虛擬貨幣分析師陳梅慧共5人到案說明，謝男訊後以新台幣3萬元交保，陳梅慧等人則請回，但2人搭車北返，於4日凌晨3時許行經國道1號北上77.7公里處新竹段，發生多車追撞車禍，陳梅慧不幸身亡，引發是否有陰謀論疑慮。

陳梅慧生前曾協助調查多起重大案件金流，3日在國道車禍中身亡後，家屬相當悲痛，雖不舉辦公祭，今天下午在桃園中壢區低調舉行追思祭奠，預計晚間火化陳梅慧遺體。

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陳孟秀下午接受媒體聯訪表示，家屬尊重調查結果，因為主要是家屬看了今天記者會上提到整件事情經過，包含車子是否有遭到定位，以及2車間的距離是不是有跟蹤可能性，也包含後車追撞時候，車上乘客相關資訊種種，家屬認為相關疑點都有被釐清，所以對於調查結果是予以尊重。

陳孟秀指出，現在對最主要的疑點看來有釐清，律師會繼續針對案件閱卷確認，若日後發現問題，未來會在審理中向法院表示意見；至於家屬心情是否平復，她坦言「這對家人來說，還是很不容易的」。（編輯：陳仁華）1131216