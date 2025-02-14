虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍案開庭 查肇事男工時

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）虛擬貨幣分析師陳梅慧於國道新竹路段車禍身亡案，檢方起訴涉追撞肇事的徐姓駕駛。新竹地方法院今天首次開庭審理，法官諭知調閱徐男開車肇事前1個月行車相關紀錄。

陳梅慧與任職刑事局的男友因案南下應訊，返程時於國道新竹路段發生車禍，陳梅慧身亡，新竹地檢署去年12月偵查終結，依過失致死罪等罪嫌起訴涉追撞肇事的徐姓駕駛。

針對此案，新竹地方法院今天上午首次開庭，進行調解庭與準備程序。

陳梅慧家屬委任律師邱顯智表示，徐男犯後態度冷漠，至今未曾聯繫受害者家屬，且保險公司以車輛屬營業用途拒絕賠償，也讓調解委員錯愕，希望法院協助調閱保險契約及徐男出勤紀錄，釐清是否疲勞駕駛及保險爭議。

法官諭知，調閱徐男開車肇事前1個月的行車相關紀錄。

徐男主張，他負債數百萬元，原本靠機場接送還債，如今失業無力賠償，僅能打零工維生。

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對於保險爭議，徐男指出，曾請靠行公司協助投保乘客險。至於未聯繫家屬部分，因手機遭檢方扣押，無法聯繫。

法官表示，徐男可用市內電話，至少表達誠意，否則將從重量刑，要求徐男盡快尋求法律協助，配合調解程序。案件審理，將擇日再開庭。（編輯：戴光育）1140214