涉槍擊威震集團董事長案 郝廣民車禍插管治療

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（中央社記者郭宣彣、黃麗芸新竹縣5日電）涉威震集團吳姓董座槍擊案的前四海幫郝廣民，昨天於國道1號北向76.9公里湖口段遇車禍受傷，警方今天說，郝廣民正插管治療中，其死亡消息是謠傳。

國道警察局今天透過文字表示，王姓男子駕駛貨車昨天凌晨2時半許行經國道1號北向76.9公里湖口段自撞內側車道，邱姓拖吊業者前往進行拖吊作業時，楊姓駕駛車輛不明原因衝撞貨車，再撞拖吊車而肇事。

警方說，此案共造成3人受傷1人死亡，楊男送醫後傷重不治，楊男車上乘客為林姓男子與郝廣民均受傷，邱姓業者也受傷均送醫。

至於是否有酒駕情形，警方指出，王男、邱男駕駛人酒測值均為0，另楊男酒測值正由新竹地檢署依檢驗結果判定。

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對於網傳此案交通事故受傷的郝廣民死亡消息，警方表示，經聯繫郝廣民妻子指目前仍於北部某醫療院所，正插管治療中，死亡消息為謠傳。

郝廣民為前四海幫成員，也是台北市知名的新加坡舞廳大股東，郝廣民在今年7月涉教唆幫眾小弟在大同區某三溫暖前槍擊威震集團吳姓董事長，士林地方法院裁定郝廣民以新台幣50萬元交保。（編輯：林恕暉）1131205