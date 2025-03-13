藉「制服地圖」寫論文有違學術倫理？教育部允調查

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（中央社記者林敬殷台北13日電）「制服地圖」網站被控大量使用未經授權的全台高中女生穿著制服照片，且架設網站的工程師以此撰寫論文，民進黨立委陳秀寳、吳沛憶等人質疑違反學術倫理，教育部次長葉丙成表示，已發函給學校，依照研究倫理及學術責任規範進行調查。

立法院教育及文化委員會今天審查青年基本法草案，「制服地圖」網站引發爭議，成為立委關切的議題。

「制服地圖」網站於2013年架設，擁有10多萬會員，日前遭指控惡意盜用男、女高中生穿著制服照片，新北市警察局刑事警察大隊獲報後循線偵辦，將涉案江姓男子逮捕，並依違反著作權法、個資法、妨害風化等罪嫌函送法辦。

陳秀寳質詢時表示，「制服地圖」網站恐有侵害學生個資情況，網站上的照片以女學生為主，甚至還有國中小學生的制服照片，照片清晰可見臉部、學校、姓名等個資，網站更藉瀏覽數賺取廣告點擊，嚴重侵害學生權益，教育部應有因應措施。

陳秀寳進一步指出，架設「制服地圖」網站的工程師，利用此網站的後台數據分析等資料撰寫碩士論文，但碩士論文大量使用未成年、未授權女學生照片的網站為主題，涉及不法，恐怕更違反學術倫理，她詢問葉丙成，是否違反「專科學校以上學校學術倫理案件處理原則」第3條第10項要件規定。

葉丙成說，研究若有牽涉其他人的話，要申請通過才可以進行，該名工程師的碩士論文，是否違反學術倫理等要求，會發函給其畢業學校國北教大，要求依照研究倫理及學術責任規範，調查是否符合規定。

陳秀寶指出，立法院在100年修正兒少權法，並通過兒少隱私保護條款，論文口試也要遵守上述法令規範，但指導教授跟口試委員當時並未針對照片使用提出質疑，是否有瑕疵。

葉丙成表示，若按立委陳述，是有瑕疵。陳秀寳說，這是顯而易見，要求教育部控管論文品質及完善審查機制，避免再次發生，很多照片看起來都是偷拍的。

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陳秀寳也說，教育部應提供救濟管道，稍後質詢的吳沛憶質詢時也要求國教署，依據性平法等規定處理。

國教署副署長許麗娟表示，教育部去年3月已頒布學校處理有關數位、網路性別暴力事件的指引，有提醒學校面對類似事件的通報、處置流程。針對本案也在今年3月10日發文給各縣市政府提醒此事，除了去年發布的指引外，也告知兒少權法、性剝削法等發都設有輔導措施，有被害的部分，也提醒學校應協助受害者聯繫警方、性影像處理中心等。（編輯：翟思嘉）1140313