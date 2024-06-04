南投再傳狼師至少3人遭嚴重猥褻 涉案主任解聘

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）中寮鄉某國小主任遭控20、30年前擔任教師在校內「嚴重猥褻」多名女童，有3人挺身指控，當事主任申復後，學校性平會近日決議解聘、永不錄用，調查報告送交南投縣政府備查。

時任南投某國小劉姓校長被控長時間性騷擾、性侵害多名女學童，南投地方法院日前以9罪判劉男15年8月；由於劉姓校長案受外界關注，有3名從南投縣中寮鄉某國小畢業20、30年的女子先前也挺身指控遭當時教師「嚴重猥褻」，其中1名女子至今仍身心狀況不佳。

民進黨南投縣議員沈夙崢今天接受中央社記者訪問表示，這名遭指控資深教職人員如同竹山劉姓校長案，加害者長期在校園職位一路升遷、一路性騷學生，由於案發時間久遠、性騷場域隱蔽因此加害者堅持申復、村子小造成消息流竄迅速等因素，此案處理更棘手，甚至調查過程發生案件相關人聯絡受害者家屬離譜狀況。

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沈夙崢表示，受害者與她同世代，國小受創後，直到現在都無法好好面對異性、親密關係，調查過程發現受害者狀況不佳，需跨縣市心輔資源，因此她第一時間聯繫南投縣政府社會及勞動處協助、追蹤；一個性騷舉動、嚴重猥褻或性侵犯罪，都會毀掉一個人一輩子，受害者、相關人、社會要花好幾倍資源來撫平創傷。

據了解，當年受害者某次返校見這名主任竟仍有摟抱女童舉動，加上受劉姓校長案啟發，決定挺身說出當年遭遇，並尋求人本教育文教基金會協助，這名主任遭控帶女童進學校特定空間觸摸身體，校方獲報啟動調查，涉案主任否認並提出申復，經重啟調查，校方仍決議解聘、永不錄用，後續登錄教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統，就算至外地也無法任教。（編輯：謝雅竹）1130604