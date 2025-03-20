台中教練侵犯32學童 家長批校方未做好把關擬提國賠

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市某國小棒球隊教練任內6年對32童犯下90件強制猥褻、強制性交等罪；受害學童家長今天哽咽痛哭，孩子常悶悶不樂，痛批學校端未做好把關，憂心此事影響孩子未來。

在台中某國小擔任棒球隊教練的松姓男子涉嫌在任內6年對32名學童犯下強制猥褻、強制性交等90罪，台中地檢署偵辦後，依妨害性自主罪嫌將他起訴。台中市教育局調查後，前任校長大過2次、現任校長申誡1次，6名歷任體育組長及學務主任後續懲處。

受害學童家長今天在民眾黨籍台中市議員江和樹陪同下召開記者會。江和樹表示，若教練被判30年有期徒刑，他出獄時，受害孩子剛好是成家立業時期，他憂心教練是否會再度威脅孩子。

家長指出，擔心輿論會影響孩子，教育局雖有安排志工照顧孩子，面對憾事家長也很害怕，不知道怎麼教育孩子面對問題，只能選擇不談及此事。

家長哽咽痛哭，孩子現就讀國中一年級，在國小三年級加入棒球隊，打了2年的球；日前接到警方電話，才得知孩子也是受害者之一，「被通知做筆錄是很大的傷害」。

家長提到，教練在家長面前態度良好，家長十分信任教練，未料卻在背後伸狼爪，始未料及；孩子受到侵害連說都不敢說，家長也無從得知，當獲知教練遭起訴後，她當下放聲大哭，「孩子就在旁邊看著我哭」。

家長說，事發後孩子經常悶悶不樂，不願意說話，平常在校也獨自一人躲在角落；痛批學校端沒做好把關，放任狼教練進入校園，對於市府未善盡監督責任，將提出國賠申請。

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江和樹指出，有超過20名家長有意提國賠，但因約聘僱教師並非正式公務人員；但校方未落實查核業務，導致有前科教練進入校園，應可向雇主教育局求償。

江和樹也向盧秀燕喊話，媽媽市長要負起責任，被侵害孩童最小僅4歲，此事根本「台中之恥」，事發後該如何補救，希望司法單位及監察院都能發現問題，及早改善制度面缺失，莫讓憾事發生後再喊著要補救。（編輯：陳仁華）1140320