宥勝遭爆擔任講師 主辦單位否認：內容誤植

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（中央社記者洪素津台北16日電）藝人宥勝涉強制猥褻案近22個月演藝事業全停，欲復出卻遭輿論抨擊，才說不再以「宥勝」名義進行任何活動，今天傳出他將擔任大學講師，對此主辦單位否認，稱工作人員誤植內容。

宥勝涉強制猥褻女子案二審獲判緩刑，須支付公庫200萬元，因無人上訴而確定。沈寂近22個月，宥勝想復出卻遭社會各方抨擊，他表示未來將不再以「宥勝」的名義進行任何活動，還會低調進行實際的彌補行動，且承諾大眾會當一個「永不出現的宥勝」。

沒想到今天傳出宥勝將到大學擔任講師，該課程是文化大學與三立合作推出的三立演員訓練班，讓學生們有更快管道了解演藝圈所需的職場技能。

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對此三立藝能事業部透過聲明表示，三立藝能學院與文化大學合作的講師名單中並無提報「宥勝」為講師的計畫，「宥勝」也從沒在這幾年的課程講師名單中。

宥勝僅曾在10年前的一次活動，與其他藝人一同擔任活動致詞，故有留下紀錄，本次係為工作人員誤植內容，所以造成誤會，業已刪除。（編輯：龍柏安）1140416