加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
納粹符號手勢為何是禁忌 各國、台灣案例回顧
首頁 / 娛樂

宥勝遭爆擔任講師 主辦單位否認：內容誤植

2025/4/16 16:42（4/16 16:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宥勝涉強制猥褻女子案二審獲判緩刑，須支付公庫200萬元，因無人上訴而確定。（中央社檔案照片）
宥勝涉強制猥褻女子案二審獲判緩刑，須支付公庫200萬元，因無人上訴而確定。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北16日電）藝人宥勝涉強制猥褻案近22個月演藝事業全停，欲復出卻遭輿論抨擊，才說不再以「宥勝」名義進行任何活動，今天傳出他將擔任大學講師，對此主辦單位否認，稱工作人員誤植內容。

宥勝涉強制猥褻女子案二審獲判緩刑，須支付公庫200萬元，因無人上訴而確定。沈寂近22個月，宥勝想復出卻遭社會各方抨擊，他表示未來將不再以「宥勝」的名義進行任何活動，還會低調進行實際的彌補行動，且承諾大眾會當一個「永不出現的宥勝」。

沒想到今天傳出宥勝將到大學擔任講師，該課程是文化大學與三立合作推出的三立演員訓練班，讓學生們有更快管道了解演藝圈所需的職場技能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此三立藝能事業部透過聲明表示，三立藝能學院與文化大學合作的講師名單中並無提報「宥勝」為講師的計畫，「宥勝」也從沒在這幾年的課程講師名單中。

宥勝僅曾在10年前的一次活動，與其他藝人一同擔任活動致詞，故有留下紀錄，本次係為工作人員誤植內容，所以造成誤會，業已刪除。（編輯：龍柏安）1140416

延伸閱讀
宥勝強制猥褻女子一審判8月 二審緩刑5年須付公庫200萬宥勝想復出遭抨擊 聲明不再以「宥勝」名義出現隋棠不挺宥勝復出 嚴厲指責：不是普通罪犯宥勝宣告復出惹議 大牙：二度傷害受害者
宥勝
宥勝猥褻女子案獲判緩刑確定 繳清200萬元罰金
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：