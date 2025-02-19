前航特部政戰主任涉性騷下屬 懲戒法院判罰30萬元

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（中央社記者劉世怡台北19日電）陸軍航空特戰指揮部（航特部）前上校政戰主任王維義涉性騷擾下屬，遭監察院彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院認定，他無視國軍法紀規範，逞私慾性騷擾，判決罰款30萬元。可上訴。

刑事部分，台灣高等法院台南分院審酌，王維義與被害人已經成立和解並賠償，判刑4月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，須接受3小時的法治教育課程確定。

懲戒法院判決指出，王維義在民國109年9月29日上午在大禮堂舉辦參訪活動場地預檢，他通知女上兵擔任攝影紀實人員，她攜帶相機自禮堂穿廊往室外停機坪合影地點方向跑去，王男乘她跑步不及防備，在禮堂門口處，突然往前伸出右手橫舉攔阻她去路。

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判決指出，王男的右手臂至手掌部碰觸女方胸部，並告知她不用過去了，而乘機將右手臂緊貼於女方左胸上緣處，持續停留數秒後，始慢慢沿著她左胸上緣往下滑行將手抽回，導致女方感受不舒服、恐懼、焦慮、憤怒。

案經監察院去年11月間表示，王男性騷擾女下屬，敗壞國軍形象，以8票通過監委林文程、浦忠成提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。懲戒法院日前宣判，判決王男罰款新台幣30萬元。（編輯：張銘坤）1140219