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台灣射擊運動推手郭中興辭世 享壽93歲

2025/2/18 18:23（2/18 18:44 更新）
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曾擔任中華民國射擊協會理事長的郭中興2018年獲頒體育運動精英獎終身成就獎。中央社記者徐肇昌攝　107年12月12日
曾擔任中華民國射擊協會理事長的郭中興2018年獲頒體育運動精英獎終身成就獎。中央社記者徐肇昌攝　107年12月12日
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）曾擔任中華民國射擊協會理事長郭中興，催生選手專屬練習靶場，為台灣射擊運動重要推手。射擊協會在臉書表示，榮譽理事長郭中興今天因病辭世，享壽93歲。

郭中興從昔日在射擊協會秘書組任職，一步步到擔任理事長，長期推廣射擊運動，提高台灣參與射擊運動人口，不僅催生符合國際比賽標準公西靶場，還建立比賽分級制度、教練及裁判制度，並拓展國際關係，更在107年獲得體育運動精英獎終身成就獎肯定。

中華民國射擊協會在官方臉書發文表示，榮譽理事長郭中興因病於今天辭世，享壽93歲，將與家屬討論，決定是否擇期在公西靶場舉辦追思會。

中華民國射擊協會理事長陳士魁接受中央社訪問時表示，郭中興一輩子都致力於射擊運動，數十年如一日的精神，讓人相當佩服，同時還建立良好國際關係，2023年更獲選為亞洲射擊聯盟榮譽主席。

陳士魁透露，郭中興即使退休後仍時常現身於公西靶場，近年來在台灣舉辦的國際賽，仍常能看到郭中興身影，「在比賽時，他就在辦公室泡茶招待國際友人。」

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教練郭孟熙表示，郭中興從催生公西靶場，到靶場改建，對於台灣射擊運動成績近年來提升是有目共睹，他坦言，聽聞郭中興離世的消息後，感覺到頓失依靠。

郭孟熙指出，郭中興猶如射擊界志工，時常到靶場給予選手、教練鼓勵，希望未來能將這股精神傳承下去，並用好成績回報前理事長。（編輯：李亨山）1140218

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