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方大同離世震驚音樂圈 陶晶瑩落淚：萬般不捨

2025/3/1 16:10（3/1 16:43 更新）
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香港歌手方大同離世，震驚音樂圈。圖為方大同2017年獲得金曲獎最佳國語男歌手，高舉獎盃。（中央社檔案照片）
香港歌手方大同離世，震驚音樂圈。圖為方大同2017年獲得金曲獎最佳國語男歌手，高舉獎盃。（中央社檔案照片）
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（中央社網站1日電）香港歌手方大同2月21日離世，享年41歲，消息震撼華人音樂圈。曾與方大同合唱的陶晶瑩在社群發文表示，看到各大媒體的消息，「我們一家人都哭了」，也說自己萬般不捨。

方大同最早2002年幫張惠妹作曲，在華人音樂圈嶄露頭角，多年來與許多歌手合作，曾為劉德華、張學友、莫文蔚、鄭秀文等天王天后寫歌，自己也演唱「愛愛愛」、Love Song等具高傳唱度及口碑的作品。

陶晶瑩在2013年與方大同合作歌曲「是愛」，也有著好交情。陶晶瑩在Threads發文表示，「我們全家都愛聽方大同的歌」，在香港錄音時，方大同耐心地為她試麥克風，還幫忙準備電玩給孩子。

陶晶瑩說，幾個月前聽說方大同有恙，還有傳簡訊問候，方大同回覆「有進步，努力中」，今天看到方大同離世消息，讓她感到心疼，萬般不捨。

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昔日被方大同簽入旗下的歌手王詩安，在IG以全黑背景寫下I love you always and forever，表達內心悲傷。

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樂團「理想混蛋」主唱雞丁在Threads引用方大同歌曲「我們能不能」的歌詞，表達震驚與傷心，「願世界大同 願你在天上安息」。

曾演唱方大同作曲作品的王心凌則是在IG發布藍天白雲照片，寫下「今天天氣如十年前初見般美好，天使已回歸天堂，願繼續追尋獨特的音樂夢。」（編輯：林廷軍）1140301

#方大同
#陶晶瑩
#王詩安
影片來源：陶晶瑩
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