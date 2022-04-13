方大同自創新歌封面藏彩蛋 過足癮當福爾摩斯

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金曲歌王方大同推出新歌「清楚點」，靈感源自身處數位時代的現代人生活充斥大量資訊，常常只看到事情表象，希望透過歌聲讓大家意識到應用冷靜的態度看事情全貌，避免以偏概全。（賦音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月13日

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（中央社記者王心妤台北13日電）金曲歌王方大同在新歌「清楚點」唱中文饒舌，他受到「福爾摩斯」故事影響，希望傳遞應冷靜觀察事物全貌的想法。方大同設計單曲封面時特別放入彩蛋，過足當福爾摩斯的癮。

除了招牌R&B風格，方大同其實曾於歌曲Peace及TWIOCAMIC嘗試饒舌。他表示，「其實兩種節奏法是通用的，饒舌對我來說是個嗜好，考慮某些題材比較適合用饒舌表達，是我透過音樂的一種表達方式。」不過他自認聲音不夠厚實，無法做「全職」饒舌歌手。

方大同表示，「清楚點」靈感源自身處數位時代的現代人生活充斥大量資訊，在「看得太快及想得太少」狀況下，常常只看到事情表象，希望透過歌聲讓大家意識到應該用冷靜的態度看事情的全貌。

方大同表示，新歌也同樣受到英國偵探故事「福爾摩斯」系列作品影響，時刻提醒自己對於接收到的資訊應該看深、看細、看透、看遠，尤其應該「看清楚」。

方大同此次參與封面設計，他提醒歌迷聽歌之外也可以觀察單曲封面，才能發現隱藏彩蛋，希望藉由封面跟新歌的相呼應，把彩蛋製作成驚喜送給歌迷，也過足自己當「福爾摩斯」的癮。（編輯：張雅淨）1110413