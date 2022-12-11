負北極振盪冷空氣來襲 鄭明典：台灣可能被掃到邊

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氣象局長鄭明典11日表示，根據美國氣候預測中心資料，負北極振盪顯著，指原本在極區的冷空氣明顯移到中緯度，台灣被掃到邊的機會仍不低。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局長鄭明典今天表示，根據美國氣候預測中心資料，負北極振盪顯著，指原本在極區的冷空氣明顯移到中緯度，台灣被掃到邊的機會仍不低；氣象局預估14日、18日前後可能較冷。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享美國氣候預測中心公布的北極振盪指數，黑色實線是觀測值，紅色線是系集預報的結果。

鄭明典解釋，觀測值達到負4.0，屬於很顯著的「負北極振盪」，表示極區有暖空氣流入，而原本在極區的冷空氣明顯偏移到中緯度。

鄭明典提到，統計上，台灣只位於冷空氣路徑的邊緣，通常表示台灣不會持續受到冷空氣影響，但被掃到邊的機會還是不低，提醒多注意氣象局發布的溫度變化訊息。

天氣風險公司總經理彭啟明今天也在臉書提到，「下週北半球的冷空氣將會很活躍」，負北極振盪可能發威，14、15日會降溫，但關鍵在週末更顯著。

天氣風險公司指出，未來溫度較大變化可能出現在7天之後，預報模式顯示有股強冷空氣灌頂台灣上空，各地低溫下探攝氏10度或更低。

根據氣象局「報氣候－中央氣象局」臉書專頁，未來兩週入夜至清晨較冷，北部、東半部有局部雨，白天有涼意，中南部多雲到晴，白天暖和，入夜至清晨較冷。

氣象局指出，就氣候上而言，天氣愈來愈冷，近期溫度逐日下滑速率是一年之中最快的時期；未來兩週氣溫大多接近氣候平均，實際感受上會是涼涼的，其中14日、18日前後可能較冷。（編輯：張雅淨）1111211