吳德榮：17日挑戰入冬首波寒流 台北低溫10度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）氣象專家吳德榮表示，北台灣濕涼微冷的天氣，將持續至14日；16日晚間強冷空氣南下，預估17日有機會挑戰入冬首波寒流，台北低溫達攝氏10度以下、全台轉乾冷。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，北台灣濕涼微冷的天氣，將持續至14日，15日氣溫略回升，仍多雨，16日晚強冷空氣南下，17日直接挑戰入冬首波「寒流」，台北氣象站達10度以下，全台漸轉乾冷。

吳德榮指出，雖然各國模式皆有類似模擬，發生的機會亦因此提高，但理論上期末的資料，存在較大的「不確定性」，應持續觀察模式的調整。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至13日「東北季風」增強， 北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨，中南部晴時多雲；北台灣濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖。

根據中央氣象局網站，熱帶性低氣壓在北緯16.7度，東經124.7度，即在菲律賓東方海面，向北北東移動，時速12公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

氣象局提醒，今、明2天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚涼；基隆北海岸有雨，東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部大雨發生，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

氣象局說，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機會。（編輯：黃世雅）1111211