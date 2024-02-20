鴻海50週年晚宴 劉揚偉：與蘋果合作會更深入且廣泛

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海今天晚間舉行50週年晚宴，董事長劉揚偉會前表示，未來鴻海與大客戶蘋果（Apple）會有更深入且廣泛的合作，「該有的都會有、不會漏掉」。

對於晶片短缺使各國加速布局晶圓廠，劉揚偉說，鴻海清楚掌握下游出海口市況，他不禁納悶，「這世界需要這麼多的晶圓廠嗎」，對此他表示，現在鴻海集團還沒有看得清楚，會持續關注。

鴻海晚間舉行50週年晚宴，現場貴賓採邀請制，媒體需有邀請函並報名才能參與，預期鴻海創辦人郭台銘將親自出席，會前劉揚偉接受媒體採訪。

談到今晚出席祝賀的廠商與貴賓代表，劉揚偉表示，由於貴賓人數眾多，部分希望屬於私人祝福，不一一點名與會貴賓，不過企業部分，包括大客戶蘋果（Apple）、惠普（HP）、戴爾（Dell）、思科（Cisco）派代表參加，處理器和晶片組合作夥伴包括英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、Arm等也有代表出席，車用晶片廠商包括恩智浦（NXP）等。

對於鴻海50週年，劉揚偉表示非常興奮，過去50年對創辦人郭台銘以及資深員工，是難得成就，現在的成果與規模，既有服務員工非常珍惜，希望在既有規模和影響力上，繼續對國家和社會貢獻，在製造能力持續增強，提升平台服務和軟硬體能力。

記者提問鴻海未來與蘋果在人工智慧（AI）和電動車合作進展，劉揚偉表示，按照慣例不對單一客戶評論，不過他指出，雙方會有更深入且廣泛的合作，「該有的都會有、不會漏掉」。

媒體提問在印度、泰國布局進展，劉揚偉表示，在印度，鴻海在當地半導體後段專業封測代工（OSAT）合作持續推動中，其他半導體項目有關補貼等議題，持續與當地政府洽商。在泰國電動車合作，當地廠房總裝大致接近完成，之後觀察市況進行接單作業。

記者提問在馬來西亞檳城布局規劃，劉揚偉說，晶片短缺使各國加速布局晶圓廠，鴻海持續觀察，因為上游元件需要有下游出海口，鴻海清楚掌握下游出海口市況，他不禁納悶，「這世界需要這麼多的晶圓廠嗎」，他表示，現在鴻海集團還沒有看得清楚，會持續關注。

媒體提問鴻華先進與裕隆納智捷合作的n7車款試駕意見回饋，劉揚偉說，試駕者反應非常好，他也會電詢試駕員工的意見，他透露，首批車款給高階主管試駕測試，也增加50名到100名用戶試駕體驗，之後希望在初期交車階段，開放200輛到250輛讓一般消費者體驗後，再進入大量交車階段。

談到未來50年集團布局，劉揚偉表示，鴻海要從製造的鴻海邁向平台科技的鴻海，創造更多價值，在智慧製造、智慧電動車、智慧城市3大平台方向發展。

在智慧製造平台，劉揚偉說，過去50年鴻海累積大規模製造數據，透過大模型轉換為智慧，持續在系統內傳遞下去革新改善；在智慧電動車平台，鴻海集團已有成果，未來持續擴大，例如電動巴士發展大型、中型和小型平台，在乘用電動車和電巴發展下，集團累積更多數據，透過大模型，對市民、企業和政府產生幫助。

劉揚偉表示，未來在智慧製造和智慧電動車基礎下，鴻海集團要打造智慧城市生態系，包含智慧醫院、學校、住宅等應用，透過底層平台讓各領域互通，提供整合式服務。（編輯：張均懋）1130220