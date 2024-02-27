鴻海砸8.27億元取得墨西哥土地 擴AI伺服器產線

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海今天晚間公告，透過轉投資工業富聯墨西哥子公司約4.53億元墨西哥披索（約新台幣8.27億元），取得哈里斯科州（Jalisco）土地。產業人士分析，投資主要為擴大人工智慧（AI）伺服器產線。

鴻海晚間公告，新加坡子公司Cloud Network Technology注資工業富聯墨西哥子公司FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.計3000萬美元，工業富聯墨西哥子公司再以約4.53億元墨西哥披索，取得哈里斯科州城鎮艾薩爾托（El Salto）土地，面積約42.16萬平方公尺。鴻海指出，此次投資為營運需求。

產業人士分析，鴻海注資工業富聯墨西哥子公司在當地購地，主要目的為擴大AI伺服器產線，工業富聯在墨西哥表面組裝技術（SMT）產線設立完成，在美國和越南SMT產線也已建置，加上台灣既有產線，工業富聯高階AI伺服器在中國以外製造組裝的產線布局已就緒。

鴻海擴大布局墨西哥，1月上旬公告子公司增資鴻佰科技（Ingrasys Technology）墨西哥廠1000萬美元；2021年9月鴻海子公司以2700萬美元取得鴻佰墨西哥子公司股權，市場評估，相關投資也是擴大伺服器組裝業務。

鴻海集團布局墨西哥多年，去年9月，鴻海集團與墨西哥北部奇瓦瓦州（Chihuahua）政府建立策略夥伴關係，雙方合作在當地培養先進專業人才、促進創新技術、鎖定資通訊、車用及再生能源發展。2022年9月，鴻海子公司間接投資墨西哥廠3.61億美元，與消費電子組裝來料加工業務有關。

根據年報資料，鴻海集團旗下富智康2006年10月已在奇瓦瓦州設廠，集團子公司PCE Paragon Solutions於2008年1月在墨西哥設點，集團子公司Foxteq於2010年1月也在奇瓦瓦州設立據點，集團旗下鴻騰於2016年1月在墨西哥設廠，物流關聯企業準時達2018年1月在墨西哥設立據點。（編輯：張良知）1130227