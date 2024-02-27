鴻海擬砸150億攜德國ZF拓電動車商機 投審會通過

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（中央社記者曾智怡台北27日電）經濟部投資審議會今天通過6件重大投資案，其中鴻海精密工業囊括3案，包含擬砸新台幣150億元投資新加坡控股公司，再間接取得德國ZF集團子公司半數股權，藉此加深高階車廠關係，雙方將合作投入乘用車車軸系統。

若以投資額來看，則是以15.53億美元轉投資印度設廠生產手機及配件金額最大。

經濟部投資審議會今天召開第5次會議，核准重大投資案共6件，其中3案皆為鴻海精密工業股份有限公司投增資案。

第一案鴻海以約15.53億美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，從事經營電子產品（手機）買賣業務，並用以轉投資印度FOXCONN HON HAI TECHNOLOGY INDIA MEGA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED，投資金額約15.41億美元，從事經營生產手機及手機配件等電子產品業務。

另以約1210萬美元轉投資FOXCONN PRECISION ENGINEERING PRIVATE LIMITED，建置二輪電動機車馬達生產線。

第二案鴻海以8000萬美元投資新加坡FOXCONN EV SINGAPORE HOLDINGS PTE. LTD.，從事經營投資控股業務。

第三案鴻海以新台幣150億元投資新加坡FOXCONN EV SINGAPORE HOLDINGS PTE. LTD.（從事投資控股業務），再間接受讓德國ZF FRIEDRICHSHAFEN AG所持有取得德國ZF CHASSIS MODULES GMBH 50%的股權，進而取得高階車廠關係及產品開發設計潛在機會，以共同發展地盤傳動車用組裝及電動車關鍵零組件。

另因前述轉受讓案而間接取得大陸地區采埃孚汽車底盤（上海）有限公司50%的股權，從事經營汽車零配件批發零售等業務。

投審司官員說明，德國ZF集團是全球第3大一階（Tier1）汽車零件供應商，在美加墨、越南、馬來西亞、印度、南非等15國皆有設立公司，屆時雙方將一起合作投入乘用車車軸系統。全球前兩大汽車零件供應商分別為德國博世、日本電裝。

此外，瑞儀光電股份有限公司以6000萬美元投資設立越南瑞儀光電（越南義安）有限公司（RADIANT OPTO-ELECTRONICS （VIETNAM NGHEAN） CO., LTD.），從事背光模組、導光板、增亮膜等電子零組件製造業務，以增加海外生產據點，提升韌性與競爭。

國泰人壽保險股份有限公司以所持有對外投資事業英國CONNING HOLDINGS LIMITED的100%股權（以111年底價值估算約7.22億美元），交換取得義大利GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.P.A.（下稱GIH）約16.75%股權，並取得一席董事。

投審司表示，GIH是隸屬於Generali集團，Generali集團為全球最大的保險與資產管理集團之一，國泰人壽將與該集團策略合作，並收取穩定股利。

友達光電股份有限公司以6億歐元受讓取得德國BEHR-HELLA THERMOCONTROL GMBH 100%股權，從事車用空調控制系統、電子控制元件等產品研發、製造與銷售等業務，用以拓展智慧移動事業布局，擴大產品組合與客戶基礎，持續朝向將技術創新延伸至多元場域應用的解決方案供應商目標。

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另因前述轉受讓案而間接取得大陸地區貝洱海拉溫控系統（上海）有限公司100%股權，從事研發、生產汽車空調系統控制設備和元件、智能化汽車冷卻系統電子控制元件及智能車載設備、銷售自產產品並提供相關的技術服務與售後服務等業務。

官員指出，德國BHTC專做汽車空調、內燃機、汽車照明等，也是Tier 1供應商，友達本為面板大廠，透過與德國BHTC合作，等於延伸到汽車座艙智能設備，目標是轉型成一階供應商，擴展歐美高階車用市場。（編輯：翟思嘉）1130227