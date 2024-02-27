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日內瓦車展鴻海Model B原型車亮相 估第4季量產

2024/2/27 14:10
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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）2024日內瓦車展26日展開，中國媒體報導，鴻海合作夥伴義大利設計公司Pininfarina，在日內瓦車展展示可能命名為LUXGEN N5、鴻華先進與裕隆合作生產的Model B平台原型車，預估今年第4季量產。

鴻海與裕隆合資的鴻華先進電動原型車，在2024日內瓦車展中成為焦點，中國媒體今天報導，鴻海合作夥伴義大利設計公司Pininfarina，在日內瓦車展展示鴻華先進純電動Model B原型車，此車款預計今年第4季量產，可能命名為LUXGEN N5。

鴻華先進與裕隆旗下品牌納智捷（LUXGEN）合作量產以Model C平台為核心的N7車款，訂單量在9000輛左右，鴻華先進全力在今年上半年完成交貨作業。

Pininfarina在2021年12月在香港國際汽車博覽會（International MotorXpo）上，已先展示鴻海設計的Model E原型電動轎車。

鴻華先進1月中旬接受中央社專訪透露，規劃下半年推出長里程版Model C平台電動車，第4季底推出Model B平台量產版電動車，今年12月規劃推出Model D新平台概念車款，Model C國外量產版目標在2025年年中推出。整體來看，鴻華先進會以每年推出一款量產車的速度推進產品線。（編輯：郭無患）1130227

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