電動乘用車陸續交付 鴻華：第1季營收優於去年同期

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進今天下午公布2月自結合併營收新台幣9785.8萬元，大幅月增近254%及年增近1750%，展望第1季，鴻華指出，乘用車因應市場需求陸續交車，第1季營收表現將優於去年同期。

鴻華先進下午公布2月自結合併營收新台幣9785.8萬元，較1月2765.4萬元大增253.87%，比去年同期529.1萬元大增1749.52%，2月乘用車營收占比74%、電動巴士營收占比22%。

觀察各產品線，鴻華表示，2月電動巴士交車數量較1月減少，乘用車2月交車數量較1月增加，至於技術服務營收月減。

累計今年前2月鴻華自結營收1.25億元，較去年同期978.3萬元大幅增加1183%，其中乘用車營收占比60%、電動巴士營收占比37%，電動巴士和乘用車均較去年同期成長，技術服務營收呈現年減。

展望第1季，鴻華先進表示，乘用車因應市場需求陸續交車，第1季營收表現將優於去年同期。

鴻華先進1月中旬接受中央社專訪透露，目標2025年獲利，今年下半年將推出長里程版Model C平台電動車，第4季底推出Model B平台量產版電動車，12月規劃推出Model D新平台概念車款，Model C國外量產版目標在2025年年中推出。整體來看，鴻華先進會以每年推出一款量產車的速度推進產品線。（編輯：楊凱翔）1130305