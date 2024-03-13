台股創收盤新高 三大法人連3日同步買超鴻海

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台股今再飛越2萬點天險創新高後震盪拉回，終場小漲13點收19928點，儘管2萬點得而復失，但仍創收盤新高，超過1300檔個股下跌。外資買超台股69.84億元，加碼金控股和鴻海，投信連9日加碼台股，三大法人連續3日同步買超鴻海。

法人表示，須觀察ETF資金的最大效益時間點，本土和投信資金可續為台股主流，但須留意中小型股為主的櫃買OTC指數近期回檔和未來動向。

美大型科技股強彈，美股收漲，激勵台股今天早盤再越過2萬點天險，最高觸及20112.81點，大漲198.26點，再創歷史新高，不過盤中台積電、鴻海、聯發科等電子權值股回檔，人工智慧AI概念股修正，代表中小型股的櫃買OTC指數下殺回測月線，超過千元的高價股拉回，金融和重電族群勁揚撐盤有限，大盤上下波動246點。

終場加權指數收19928.51點，儘管2萬點得而復失，但仍創收盤新高，小漲13.96點，漲幅0.07%，成交值放大至新台幣5382.04億元，加計盤後5457.35億元。根據統計，台股今天下跌家數超過1300檔，其中16檔個股跌停。

三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超48.88億元，其中自營商賣超87.18億元，投信買超66.22億元，外資及陸資買超69.84億元。根據統計，投信已連9個交易日加碼台股。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天加碼中信金、鴻海、開發金、聯電均超過萬張，其中買超中信金5.16萬張排名第1，買超鴻海2.84萬張排名第2。

根據統計，外資已連續3日買超鴻海累計達7.5萬張，投信今天也買超鴻海2.69萬張，排名投信買超個股第1。三大法人也連續3日同步買超鴻海累計達15.22萬張。

相較之下，外資今天大幅調節群益台灣精選高息 ETF、緯創、華邦電、元大滬深300正2 ETF、大華優利高填息30 ETF、中鋼等均超過萬張，其中賣超群益台灣精選高息 ETF達4.65萬張。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉接受記者電訪分析，台股上2萬點後，市場賣壓和上檔壓力浮現，從技術面到心理層面，多空勢力交戰，從資金面來看，ETF基金支撐台股量能，也帶動權值股不斷上漲。

展望台股後市，黃國偉分析，須觀察ETF資金的最大效益時間點，本土和投信資金可望持續成為台股主流，不過須留意中小型股為主的櫃買OTC指數近期回檔和未來動向。展望外資布局，黃國偉表示，台股仍是全球資產配置與投資組合的要角。（編輯：楊凱翔）1130313