AI競爭白熱化 傳蘋果測試加強版搜尋功能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北16日電）人工智慧（AI）技術從去年起成為科技業熱門話題，微軟和Google等大廠都積極推動。外媒報導指出，蘋果公司也將急起直追，正測試把生成式AI導入加強版的Spotlight搜尋功能，可以回答更複雜的問題、操控App內的特定功能。

Spotlight是蘋果內建在iPhone、iPad和Mac電腦的搜尋功能，除了幫用戶尋找儲存在裝置上的文件和檔案之外，也能搜尋網頁和App Store應用程式商店。

彭博社（Bloomberg）今天報導，為了迎戰微軟，蘋果正增加更多AI功能，預計今年向App開發者推出全新軟體工具，類似微軟的GitHub Copilot，可以透過AI撰寫及測試軟體，簡化開發過程，藉此節省開發時間和成本。

報導指出，蘋果也考慮把AI技術導入消費性產品及服務，例如Apple Music可自動生成播放清單、Keynote簡報變得更智慧，並考慮把類似AI聊天機器人的功能加入Spotlight搜尋功能。

報導提到，目前版本的Spotlight功能僅限於啟動App、進行基本的網頁搜尋，以及提供天氣和運動賽事比數等資訊。新版Spotlight的初步設計將採用大型語言模型（LLM），可以回答更複雜的問題，也能操控App內的特定功能，但目前不確定新版本何時會正式亮相。

蘋果2月初公布財報時，執行長庫克（Tim Cook）在線上法人會議表示，蘋果投入相當多的研發時間和心力在AI技術，預估今年晚些時候將公布成果細節。（編輯：林興盟）1130216