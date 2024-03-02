戴爾財測激勵AI行情 帶動輝達市值破2兆美元

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（中央社紐約1日綜合外電報導）在戴爾科技（Dell Technologies）的樂觀報告重新激勵人工智慧（AI）帶動的美股漲勢後，輝達（Nvidia）市值今天首度突破2兆美元。

路透社報導，戴爾銷售以輝達處理器製成的高端伺服器，昨晚戴爾公布樂觀財測，並指出AI優化伺服器訂單激增後，輝達股價應聲漲了4%。

戴爾股價也一度飆漲38%來到歷史新高，收盤上漲32%。

今天的漲勢推動輝達市值來到2.06兆美元（新台幣65兆元），使得輝達成為美股價值第3高的公司，僅次微軟（Microsoft）的3.09兆美元和蘋果（Apple）的2.77兆美元。

另一間銷售輝達晶片製成伺服器的公司美超微電腦（Super Micro Computer）股價勁揚4.5%。

其他與AI有關的晶片製造商股價也紛紛創新高，博通（Broadcom）與美滿電子科技（Marvell Technology）各漲約8%，超微（Advanced Micro Devices）則上漲超過5%。

費城半導體指數上漲4.3%來到歷史新高，將今年漲幅提升至18%。

輝達掌控約8成高端AI晶片市場，包括ChatGPT開發商OpenAI、微軟、Alphabet和Meta Platforms等客戶爭相搶購輝達供應吃緊的零組件，以在迅速興起的生成式AI領域競爭。

輝達日前取代電動車大廠特斯拉（Tesla），成為華爾街日交易量最大的股票。過去30個交易日，每天平均約有價值360億美元的輝達股票易手，高於特斯拉每天平均股票交易金額210億美元。

輝達今天股票交易金額達380億美元。

總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的輝達預測季營收將成長約3倍後，2月23日市值大增2770億美元，改寫華爾街史上最大單日增值紀錄。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1130302