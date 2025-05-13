金管會接獲新募ETF責任額檢舉函逾百封 涉及20家

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（中央社記者羅元駿台北13日電）近期傳出有人號召向金管會陳情金融機構員工IPO責任額制度一事。金管會今天證實，有收到約100多封檢舉信，初步內容涉及10家券商、9家投信與1家銀行，將盡快洽券商公會與金融機構了解事實。

近期網路上有民眾號召向金管會與勞動部檢舉陳情，有關投信公司發行ETF時，對證券營業員與銀行理專的募集責任額制度一事。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會證實，從上週截至5月12日止，金管會收到100多封的檢舉信函，初步涉及的金融機構有10家券商、9家投信與1家銀行合計20家；金管會將盡快洽券商公會及相關金融機構提出說明並了解。

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黃厚銘說明，有關ETF與基金發行人對於銀行、證券商的責任額情事，金管會將去了解金融機構是否依照KYC（認識你的客戶）、KYP（認識產品）與商品適合度，業務人員銷售行為與酬金制度等，並綜合考量財務與非財務指標。

黃厚銘表示，所謂財務指標是指銷售績效，至於非財務指標是指業者法令遵循、是否產生客訴與糾紛等及處理情形；金管會銀行局副局長侯立洋補充，銀行局所接陳情檢舉案也與證期局雷同。（編輯：潘羿菁）1140513