罷免2階連署未達標 謝衣鳯：會繼續與大家打拚

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（中央社記者吳哲豪、鄭維真彰化13日電）罷免國民黨立委謝衣鳯團隊下午宣布，二階連署送件今天截止，因收到連署書只有1萬9131份，未達門檻，不送件。謝衣鳯說，會繼續與大家在台灣這塊土地共同打拚。

公民團體發動罷免彰化縣第3選區立委謝衣鳯，今天下午在彰化縣政府第二行政辦公大樓1樓舉辦記者會。罷團表示，收到的連署書為1萬9131份，未達第2階段連署門檻（法定連署人數為2萬6719份）。

罷團領銜人陳世雄接受媒體聯訪時指出，感謝勇敢站出來連署的鄉親，不畏懼威權不怕報復，每張連署書都是對抗親中勢力、守護台灣民主的具體行動，雖然連署未達標，但這場遍地開花的大罷免行動，已成功喚醒台灣人反共保台意識。

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陳世雄說，愛台灣終將戰勝，這場公民行動也讓國民黨與中國明白，台灣人民不是沉默羔羊；罷免謝衣鳯雖未成功，但罷團志工會投入其他罷免行動，他們也會把收到的連署書銷毀，請簽名民眾放心。

謝衣鳯透過文字表示，這段期間，她對於罷免案造成民眾心理不適深表不捨，她尊重罷團公民權利，更感謝這段日子彰化民眾對她的支持，她無以為報，會盡最大努力繼續與大家在台灣這塊土地共同打拚。（編輯：黃名璽、李淑華）1140513