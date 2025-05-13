終結者曾峻岳登板時機不變 鋒總點牛棚2人貢獻度

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職富邦悍將季後補強投手戰力廖任磊、李吳永勤出賽場次都很多，總教練陳金鋒坦言，若沒有他們問題會更大；至於終結者曾峻岳上場時間點，他表示，暫時不會變動。

悍將去年季後補強投手戰力，網羅投手李吳永勤、廖任磊，今年兩人負擔較多出賽場次，廖任磊今天賽前14場後援出賽，出賽場次是全隊最多，防禦率8.25；李吳永勤則是13場後援出賽，防禦率5.56。

悍將總教練陳金鋒今天賽前受訪表示，若以帳面上成績衡量他們的貢獻度比較不公平，在傷兵還沒歸隊的狀況下，如果沒有他們，球隊的問題會更大。

悍將戰績不佳，比賽後半段處於領先的局面減少，沒有適合終結者曾峻岳的登板時機點，目前為止曾峻岳本季僅9場出賽。

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被問起是否會調整曾峻岳登板時機點，陳金鋒表示，暫時還是照著曾峻岳本來的定位安排，不會因為現在這種狀況移動他的投球局數。

陳金鋒表示，有時候可能比較多場比賽沒有出賽，在落後5、6分時曾峻岳也會提出想要登板，但有跟投手教練討論，目前狀況還是會維持曾峻岳原本的出賽時機點。（編輯：張雅淨）1140513